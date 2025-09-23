USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Эрдоган в восторге

обновлено 01:11
01:11 1831

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение нескольких стран признать Государство Палестина является «историческим».

«Уже почти два года наш регион переживает серьезную гуманитарную катастрофу из-за усиления нападений со стороны израильского правительства. Резня в Газе, унесшая жизни более 65 тысяч человек, продолжается с неослабевающей силой. Ни один человек, имеющий совесть, не может смириться с происходящим и не может молчать перед лицом такого геноцида.

Цель правительства (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху - сделать невозможным создание палестинского государства и вынудить палестинский народ бежать как можно дальше. На фоне этих негативных событий решение группы стран, включая членов Совета Безопасности ООН, признать Государство Палестина является чрезвычайно важным и историческим», - заявил турецкий лидер на конференции по Палестине в Нью-Йорке.

*** 23:27 

Франция признала Государство Палестина, сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая в ООН.

«Время пришло. Именно поэтому, верный исторической приверженности моей страны Ближнему Востоку, миру между израильтянами и палестинцами, я заявляю сегодня, что Франция признает Государство Палестина», - объявил Макрон.

Париж совместно с Эр-Риядом организовал 22 сентября в Нью-Йорке саммит в поддержку решения о двух государствах. Это последовало за объявлением 21 сентября о признании государственности Палестины Великобританией, Канадой, Австралией и Португалией.

США проигнорировали упомянутый саммит, организованный на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в то время как их союзник Израиль пообещал дать жесткий ответ на «парад признаний».

