Эрдоган в восторге

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение нескольких стран признать Государство Палестина является «историческим».

«Уже почти два года наш регион переживает серьезную гуманитарную катастрофу из-за усиления нападений со стороны израильского правительства. Резня в Газе, унесшая жизни более 65 тысяч человек, продолжается с неослабевающей силой. Ни один человек, имеющий совесть, не может смириться с происходящим и не может молчать перед лицом такого геноцида.

Цель правительства (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху - сделать невозможным создание палестинского государства и вынудить палестинский народ бежать как можно дальше. На фоне этих негативных событий решение группы стран, включая членов Совета Безопасности ООН, признать Государство Палестина является чрезвычайно важным и историческим», - заявил турецкий лидер на конференции по Палестине в Нью-Йорке.