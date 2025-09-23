Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы

Двое граждан Сингапура были задержаны в связи с появлением дронов в аэропорту Копенгагена, сообщает агентство NRK.

Неизвестные дроны также замечены и над столицей Швеции Стокгольмом.

*** 23:59

В аэропорту столицы Дании Копенгагена приостановили прием и вылет воздушных судов из-за обнаружения в воздухе нескольких БПЛА. Об этом пишет местная газета Politiken. По ее данным, как минимум 11 рейсов были перенаправлены.

«Аэропорт закрыт, и это из-за двух-трех беспилотников, летающих вокруг аэропорта», — сообщил начальник охраны аэропорта Копенгагена Хенрик Стормер.

Сообщается также о появлении БПЛА в небе Осло, столицы Норвегии.