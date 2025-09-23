USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы

видео; обновлено 00:37
00:37 1735

Двое граждан Сингапура были задержаны в связи с появлением дронов в аэропорту Копенгагена, сообщает агентство NRK.

*** 00:19 

Неизвестные дроны также замечены и над столицей Швеции Стокгольмом. 

*** 23:59

В аэропорту столицы Дании Копенгагена приостановили прием и вылет воздушных судов из-за обнаружения в воздухе нескольких БПЛА. Об этом пишет местная газета Politiken. По ее данным, как минимум 11 рейсов были перенаправлены.

«Аэропорт закрыт, и это из-за двух-трех беспилотников, летающих вокруг аэропорта», — сообщил начальник охраны аэропорта Копенгагена Хенрик Стормер.

Сообщается также о появлении БПЛА в небе Осло, столицы Норвегии.

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 44
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1079
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4566
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6381
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1736
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1832
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9958
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1907
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2423

