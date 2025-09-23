Гражданская авиация России запросила пощады

На этой неделе в канадском Монреале начинает работу ассамблея ИКАО – Агентства гражданской авиации ООН. Накануне Россия обратилась в ИКАО с просьбой об ослаблении санкций, введенных после вторжения в Украину. Русским не нравится закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановка сертификатов годности для полетов, запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов, а особенно ограничения на поставку запасных частей.
Бьют они при этом на эмоции и область особого внимания этой уважаемой международной организации: безопасность полетов. Дескать, вы же не хотите, чтобы погибали российские авиапассажиры?
Такого рода шантаж на внешнем периметре сочетается с уверениями российских потенциальных пользователей услугами отечественных перевозчиков в полной безопасности авиаперелетов и скорым появлением огромного парка отечественных самолетов.
По данным Росавиации, в минувшем году российским авиакомпаниям пришлось вывести из эксплуатации 58 авиалайнеров. Их ремонт оказался невозможен. К 2030 году ожидается, что еще две сотни воздушных судов иностранного производства придется поставить на прикол. В российских авиакомпаниях около двух третей самолетов иностранного производства, на них приходится 90% внутренних перевозок. Еще около 150 SSJ-100, выпущенных до войны, также требуют импортных запасных частей.
Безусловно, с момента введения санкций были налажены теневые схемы ввоза запчастей, и за эти годы их ввезено было на сотни миллионов долларов. Проблема в том, что компаниям-посредникам приходится сильно переплачивать, и эти издержки сильно бьют по экономике компаний. Отсутствие фирменного техобслуживания иностранными производителями заменяется собственной, доморощенной наладкой, что увеличивает простой техники и удорожает обслуживание. Обычным делом стала «каннибализация», когда для починки одних самолетов разбирают на детали другие.
Все эти трюки приводят к большим финансовым потерям. А бизнес авиаперевозок относится к низкомаржинальным: тут прибыль в пару процентов считается достаточно высокой. В результате компании пытаются переложить издержки на пассажиров, увеличивая цену на авиабилеты. В сумме за три года с начала введения санкций средняя цена на авиабилеты внутри России выросла примерно на 25–35%, а на отдельных направлениях с ограниченным предложением – и выше.
В условиях огромных российских пространств гражданское авиасообщение не роскошь, а экономическая необходимость, и чтобы как-то погасить финансовые проблемы авиакомпаний, в этом году из федерального бюджета было выделено 24,6 миллиарда рублей на субсидирование авиаперевозок. Но они достаются в основном крупным компаниям, вроде «Аэрофлота», S7 Airlines, «Уральских авиалиний» или «ЮТэйр», которым и так проще справляться с проблемами, а более мелкие авиаперевозчики практически обречены.
Отдельная тема – попытка заместить иностранную авиатехнику отечественной. Результаты плачевны. Летом 2022 года была заявлена грандиозная правительственная программа развития авиационной промышленности, которая должна была дать до 2030 года тысячу самолетов отечественного производства. Нарастающим темпом обязывались выпустить 14 самолетов в 2022 году, 25 – в 2023-м, 69 - в 2024-м. Пока к 2025 году получилось склепать всего семь Sukhoi Superjet, и те были заложены на стапелях еще до войны. Помимо целого ряда объективных причин, почему эта задача неподъемна для России, называют главную: тут не умеют делать современные авиационные двигатели. Такие, которые бы не были бы неподъемными по весу и не съедали чудовищное количество топлива.
В этой ситуации, как ни крути, обращение к международным авиационным властям с просьбой облегчить санкционный гнет – разумная мера. Пока изнашиваются быстро расходные тормозные колодки, шины, топливные фильтры и лопасти – с этим как-то можно справляться. Но с течением времени все чаще станут выходить из строя более серьезные детали и те же двигатели. Состояние воздушного флота будет непрерывно деградировать.
Есть, конечно, самый разумный выход: устранить проблему, которая привела к введению санкций. Но у Кремля свои приоритеты.