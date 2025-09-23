Гражданская авиация России запросила пощады

На этой неделе в канадском Монреале начинает работу ассамблея ИКАО – Агентства гражданской авиации ООН. Накануне Россия обратилась в ИКАО с просьбой об ослаблении санкций, введенных после вторжения в Украину. Русским не нравится закрытие воздушного пространства 37 государств для российских авиакомпаний, приостановка сертификатов годности для полетов, запрет на техническое обслуживание и страхование самолетов, а особенно ограничения на поставку запасных частей. Бьют они при этом на эмоции и область особого внимания этой уважаемой международной организации: безопасность полетов. Дескать, вы же не хотите, чтобы погибали российские авиапассажиры? Такого рода шантаж на внешнем периметре сочетается с уверениями российских потенциальных пользователей услугами отечественных перевозчиков в полной безопасности авиаперелетов и скорым появлением огромного парка отечественных самолетов.

По данным Росавиации, в минувшем году российским авиакомпаниям пришлось вывести из эксплуатации 58 авиалайнеров. Их ремонт оказался невозможен. К 2030 году ожидается, что еще две сотни воздушных судов иностранного производства придется поставить на прикол. В российских авиакомпаниях около двух третей самолетов иностранного производства, на них приходится 90% внутренних перевозок. Еще около 150 SSJ-100, выпущенных до войны, также требуют импортных запасных частей. Безусловно, с момента введения санкций были налажены теневые схемы ввоза запчастей, и за эти годы их ввезено было на сотни миллионов долларов. Проблема в том, что компаниям-посредникам приходится сильно переплачивать, и эти издержки сильно бьют по экономике компаний. Отсутствие фирменного техобслуживания иностранными производителями заменяется собственной, доморощенной наладкой, что увеличивает простой техники и удорожает обслуживание. Обычным делом стала «каннибализация», когда для починки одних самолетов разбирают на детали другие. Все эти трюки приводят к большим финансовым потерям. А бизнес авиаперевозок относится к низкомаржинальным: тут прибыль в пару процентов считается достаточно высокой. В результате компании пытаются переложить издержки на пассажиров, увеличивая цену на авиабилеты. В сумме за три года с начала введения санкций средняя цена на авиабилеты внутри России выросла примерно на 25–35%, а на отдельных направлениях с ограниченным предложением – и выше.