Француз Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча», организованная журналом France Football.
Четвертый раз в истории награда вручалась по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирали 10 футболистов. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, вторая - 12, третья - 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного.
Наибольшее количество очков заработал футболист «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Он получил «Золотой мяч».
На 2-м месте испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, на 3-м - португалец Витинья из «ПСЖ».
В различных номинациях также победили:
Лучшая футболистка - Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)
Лучший молодой футболист - Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)
Лучшая молодая футболистка - Вики Лопес (Испания, «Барселона»)
Лучший тренер - Луис Энрике (Испания, «ПСЖ»)
Лучший тренер в женском футболе - Сарина Вигман (сборная Англии)
Лучший вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»)
Лучший вратарь среди женщин - Ханна Хэмптон (Англия, «Челси»)
Лучший нападающий - Виктор Дьекереш (Швеция, «Арсенал»)
Лучшая нападающая - Ева Пайор (Польша, «Барселона»)
Лучший клуб - «ПСЖ» (Франция)
Лучший женский клуб - «Арсенал» (Англия).