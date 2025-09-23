USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Француз Усман Дембеле стал обладателем «Золотого мяча»

Отдел спорта
00:53 392

В Париже прошла церемония вручения «Золотого мяча», организованная журналом France Football. 

Четвертый раз в истории награда вручалась по итогам сезона (с 1 августа 2024 по 13 июля 2025 года), а не календарного года. В голосовании приняли участие спортивные журналисты из стран актуального топ-100 рейтинга ФИФА. Они выбирали 10 футболистов. Первая строчка в этом списке приносит игроку 15 очков, вторая - 12, третья - 10. Затем футболисты получают баллы от восьми до одного. 

Наибольшее количество очков заработал футболист «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле. Он получил «Золотой мяч».

На 2-м месте испанский футболист «Барселоны» Ламин Ямаль, на 3-м - португалец Витинья из «ПСЖ».

В различных номинациях также победили:

Лучшая футболистка - Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)

Лучший молодой футболист - Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»)

Лучшая молодая футболистка - Вики Лопес (Испания, «Барселона»)

Лучший тренер - Луис Энрике (Испания, «ПСЖ»)

Лучший тренер в женском футболе - Сарина Вигман (сборная Англии)

Лучший вратарь - Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»)

Лучший вратарь среди женщин - Ханна Хэмптон (Англия, «Челси»)

Лучший нападающий - Виктор Дьекереш (Швеция, «Арсенал»)

Лучшая нападающая - Ева Пайор (Польша, «Барселона»)

Лучший клуб - «ПСЖ» (Франция)

Лучший женский клуб - «Арсенал» (Англия).

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 45
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1081
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4566
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6381
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1738
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1834
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9960
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1907
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2424

ЭТО ВАЖНО

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 45
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1081
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4566
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6381
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1738
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1834
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9960
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1907
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться