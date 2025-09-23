США разрабатывают истребитель шестого поколения

Компания Boeing приступила к строительству первого истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, сообщил начальник штаба генерал Дэвид Олвин на ежегодной конференции Ассоциации воздушных и космических сил по воздуху, космосу и кибернетике. Его слова передает Defense News.

Олвин отметил, что самолет, призванный заменить F-22 Raptor, совершит первый полет в 2028 году и станет ключевой платформой для обеспечения господства в воздухе в будущем. Команда Boeing начала производство истребителя шестого поколения после объявления о победе компании в конкурсе в марте.

Ожидается, что F-47 получит расширенные стелс-возможности, современное вооружение и двигатели, а также будет работать совместно с беспилотниками-ведомыми. Согласно ранее опубликованным данным, радиус боевого действия воздушной машины превысит 1000 морских миль (1852 км), а максимальная скорость — более 2 Махов (свыше 2448 км/ч).