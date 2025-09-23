USD 1.7000
EUR 1.9942
RUB 2.0372
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

США разрабатывают истребитель шестого поколения

00:51 332

Компания Boeing приступила к строительству первого истребителя шестого поколения F-47 для ВВС США, сообщил начальник штаба генерал Дэвид Олвин на ежегодной конференции Ассоциации воздушных и космических сил по воздуху, космосу и кибернетике. Его слова передает Defense News.

Олвин отметил, что самолет, призванный заменить F-22 Raptor, совершит первый полет в 2028 году и станет ключевой платформой для обеспечения господства в воздухе в будущем. Команда Boeing начала производство истребителя шестого поколения после объявления о победе компании в конкурсе в марте.

Ожидается, что F-47 получит расширенные стелс-возможности, современное вооружение и двигатели, а также будет работать совместно с беспилотниками-ведомыми. Согласно ранее опубликованным данным, радиус боевого действия воздушной машины превысит 1000 морских миль (1852 км), а максимальная скорость — более 2 Махов (свыше 2448 км/ч).

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 48
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1087
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4571
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6383
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1740
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1839
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9962
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1910
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2424

ЭТО ВАЖНО

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 48
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1087
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4571
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6383
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1740
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1839
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9962
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1910
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2424
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться