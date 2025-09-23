USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Добрая война лучше худого мира

Айдын Керимов, автор haqqin.az
01:05

На фоне палестино-израильского конфликта и усиливающегося кризиса доверия между странами региона Иордания демонстрирует явный сдвиг в своей политике в отношении Израиля. Символом этого разворота стал визит короля Абдаллы II в Вашингтон в дни сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, по сообщениям иорданских источников, хашимитский монарх намерен возглавить усилия арабских и европейских стран по официальному признанию палестинского государства.

Если ранее Амман занимал позицию умеренного партнера, пытавшегося балансировать между историческими соглашениями с Израилем и своей поддержкой палестинского населения, то сегодня риторика и действия иорданских властей демонстрируют глубокий пересмотр прежней линии. Прямая цель дипломатической миссии — противодействие израильским планам по аннексии территорий на Западном берегу Иордана и содействие международной изоляции подобных шагов. Причем король, как утверждают источники, готов действовать даже в обход мнения Вашингтона, традиционного союзника Иордании.

Если ранее Амман занимал позицию умеренного партнера, пытавшегося балансировать между историческими соглашениями с Израилем и своей поддержкой палестинского населения, то сегодня риторика и действия иорданских властей демонстрируют глубокий пересмотр прежней линии

Ключевой фактор, ускоривший перемены, — недавнее нападение Израиля на объекты в Катаре, которое в Иордании расценили как недопустимое пересечение «красных линий». Этот инцидент укрепил позиции тех, кто выступает за более жесткий и независимый курс в региональной политике. Король Абдалла, по сообщениям иорданских СМИ, планирует выступить на Генассамблее ООН от имени «арабской группы», изложив юридические и политические основания для признания палестинского государства, независимо от того, насколько быстро эти усилия принесут практический результат.

В то же время внутри самого Хашимитского королевства наблюдаются признаки растущей тревоги и мобилизации. На фоне усиливающейся напряженности в долине реки Иордан усиливаются призывы к пересмотру внутренней политики безопасности. Обсуждается продление срока обязательной военной службы с трех месяцев до года и более. Появились идеи введения специального налога на население в пользу армии и даже предложения по формированию народного ополчения и вооружению гражданских лиц.

Речь идет не просто о тревоге на периферии общества, в этих дискуссиях активно участвуют бывшие высокопоставленные чиновники, военные и общественные лидеры. Бывший спикер парламента Абдель Карим ад-Дуджами прямо заявил, что конфликт с Израилем стал «неизбежным» и что королевство должно укрепить оборону на всех уровнях — как в военной сфере, так и среди гражданского населения. Его позицию поддерживают другие влиятельные фигуры, призывающие к всеобщей мобилизации и обучению, включая женщин, в целях «защиты Родины».

Обсуждается продление срока обязательной военной службы с трех месяцев до года и более

На этом фоне усиливается и протестная активность: восемь политических партий объявили голодовку в знак солидарности с Газой, учащаются гражданские митинги, собрания племен и призывы к внутреннему единству. Все это свидетельствует о том, что общественное мнение в Иордании стремительно радикализуется.

Иордания долгое время оставалась одним из немногих арабских государств, поддерживавших дипломатические отношения с Израилем. Однако стремительное ухудшение двусторонних отношений на фоне палестинского кризиса, рост недоверия и обвинений в сторону израильских властей, а также обострение восприятия угрозы национальной безопасности привели к пересмотру этого курса.

Изменение иорданской политики в отношении Израиля нельзя рассматривать как изолированный дипломатический жест. Это часть более широкой геополитической перестройки, вызванной как внешними, так и внутренними факторами. Иордания чувствует нарастающее давление: с одной стороны, необходимость реагировать на действия Израиля, которые все больше рассматриваются как угроза безопасности и региональному балансу, с другой — усиливающееся общественное давление внутри страны, требующее более решительной позиции.

На этом фоне усиливается и протестная активность: восемь политических партий объявили голодовку в знак солидарности с Газой, учащаются гражданские митинги, собрания племен и призывы к внутреннему единству

Таким образом, король Абдалла II оказался в ситуации, когда сохранение прежнего курса становится политически и социально невозможным. Отказ от иллюзий мира с Израилем сопровождается попытками усилить оборону государства и консолидировать общество на фоне растущих угроз. Это серьезный сигнал для региона: даже наиболее умеренные партнеры Израиля начинают пересматривать свою стратегию, что, в свою очередь, может привести к новой волне нестабильности на Ближнем Востоке.

Иордания, будучи страной с ограниченными ресурсами, но значительным геополитическим положением, встала на путь активной внешнеполитической игры и внутренней мобилизации. Насколько далеко она готова зайти в этом курсе — покажут ближайшие месяцы. Но уже сейчас очевидно: политический климат вокруг Израиля меняется, и этот сдвиг происходит не только на уровне риторики, но и в сфере конкретных оборонных и дипломатических шагов.

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 48
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 1087
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1117
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 4574
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 6383
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Задержаны сингапурцы видео; обновлено 00:37
00:37 1740
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 1840
Что творится в Москве?
Что творится в Москве? ОБНОВЛЕНО 22:46
22 сентября 2025, 22:46 9964
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 4164
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 1912
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
У Трампа обвиняют страны Балтии в агрессии
22 сентября 2025, 22:19 2424

