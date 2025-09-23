Добрая война лучше худого мира

На фоне палестино-израильского конфликта и усиливающегося кризиса доверия между странами региона Иордания демонстрирует явный сдвиг в своей политике в отношении Израиля. Символом этого разворота стал визит короля Абдаллы II в Вашингтон в дни сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где, по сообщениям иорданских источников, хашимитский монарх намерен возглавить усилия арабских и европейских стран по официальному признанию палестинского государства. Если ранее Амман занимал позицию умеренного партнера, пытавшегося балансировать между историческими соглашениями с Израилем и своей поддержкой палестинского населения, то сегодня риторика и действия иорданских властей демонстрируют глубокий пересмотр прежней линии. Прямая цель дипломатической миссии — противодействие израильским планам по аннексии территорий на Западном берегу Иордана и содействие международной изоляции подобных шагов. Причем король, как утверждают источники, готов действовать даже в обход мнения Вашингтона, традиционного союзника Иордании.

Ключевой фактор, ускоривший перемены, — недавнее нападение Израиля на объекты в Катаре, которое в Иордании расценили как недопустимое пересечение «красных линий». Этот инцидент укрепил позиции тех, кто выступает за более жесткий и независимый курс в региональной политике. Король Абдалла, по сообщениям иорданских СМИ, планирует выступить на Генассамблее ООН от имени «арабской группы», изложив юридические и политические основания для признания палестинского государства, независимо от того, насколько быстро эти усилия принесут практический результат. В то же время внутри самого Хашимитского королевства наблюдаются признаки растущей тревоги и мобилизации. На фоне усиливающейся напряженности в долине реки Иордан усиливаются призывы к пересмотру внутренней политики безопасности. Обсуждается продление срока обязательной военной службы с трех месяцев до года и более. Появились идеи введения специального налога на население в пользу армии и даже предложения по формированию народного ополчения и вооружению гражданских лиц. Речь идет не просто о тревоге на периферии общества, в этих дискуссиях активно участвуют бывшие высокопоставленные чиновники, военные и общественные лидеры. Бывший спикер парламента Абдель Карим ад-Дуджами прямо заявил, что конфликт с Израилем стал «неизбежным» и что королевство должно укрепить оборону на всех уровнях — как в военной сфере, так и среди гражданского населения. Его позицию поддерживают другие влиятельные фигуры, призывающие к всеобщей мобилизации и обучению, включая женщин, в целях «защиты Родины».

На этом фоне усиливается и протестная активность: восемь политических партий объявили голодовку в знак солидарности с Газой, учащаются гражданские митинги, собрания племен и призывы к внутреннему единству. Все это свидетельствует о том, что общественное мнение в Иордании стремительно радикализуется. Иордания долгое время оставалась одним из немногих арабских государств, поддерживавших дипломатические отношения с Израилем. Однако стремительное ухудшение двусторонних отношений на фоне палестинского кризиса, рост недоверия и обвинений в сторону израильских властей, а также обострение восприятия угрозы национальной безопасности привели к пересмотру этого курса. Изменение иорданской политики в отношении Израиля нельзя рассматривать как изолированный дипломатический жест. Это часть более широкой геополитической перестройки, вызванной как внешними, так и внутренними факторами. Иордания чувствует нарастающее давление: с одной стороны, необходимость реагировать на действия Израиля, которые все больше рассматриваются как угроза безопасности и региональному балансу, с другой — усиливающееся общественное давление внутри страны, требующее более решительной позиции.