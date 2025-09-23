USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил

Президент Молдовы Майя Санду в понедельник, 22 сентября, в обращении к гражданам заявила, что в случае победы на парламентских выборах пророссийских сил страна может превратиться в плацдарм для вторжения российских войск в Одесскую область. Об этом сообщает NewsMaker.md.

«Сегодня со всей серьезностью заявляю вам, что наш суверенитет, независимость, целостность и европейское будущее находятся под угрозой», — отметила Санду.

По ее словам, Москва тратит сотни миллионов евро на подкуп сотен тысяч избирателей на выборах, назначенных на 28 сентября 2025 года. Также, как подчеркнула Санду, сотням людей платят за то, чтобы они «сеяли беспорядок, насилие и пугали мир».

Президент призвала граждан не допустить капитуляции страны перед иностранными интересами. Она подчеркнула, что установление контроля России над Молдовой будет иметь опасные последствия как для самой республики, так и для всего региона.

«Пострадают все молдаване. Европа закончится на границе с Молдовой. Европейские фонды остановятся на Пруте. Свобода передвижения может прекратиться. Наша земля может стать плацдармом для проникновения в Одесскую область. Приднестровский регион будет дестабилизирован», — предупредила Санду.

