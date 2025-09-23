Мурад Мурадов из Еревана: «Пока не почувствовал к себе негатива...»

USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
В Армении отмечается стремление к сближению стран региона и формированию совместных площадок, заявил заместитель директора Центра Топчубашева Мурад Мурадов, находящийся в Ереване для участия в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО.

По его словам, впечатления от визита положительные, с какими-либо сложностями или негативными моментами он пока не сталкивался: «Я рад, что впервые участвую в подобном мероприятии. Армянские СМИ проявили огромный интерес к моему визиту – пришлось даже давать журналистам развернутые комментарии. Пока не почувствовал к себе никакого негативного отношения».

Мурадов обратил внимание на изменение в целом риторики армянских официальных лиц: «К примеру, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, министр обороны Сурен Папикян заявили, что довольны содержанием Вашингтонского соглашения. По их словам, документ отражает принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности и открывает новые возможности для региона. Представители Армении высоко оценивают роль США и, в частности, президента Дональда Трампа».

Он также добавил, что в Армении ждут инвестиций от США в строительство дорог.

«Другие месседжи касались адаптации к стандартам НАТО и движения в направлении создания профессиональной армии. Это означает, что прежнего намерения продолжать конфликт с Азербайджаном у них больше нет. Напротив, они заинтересованы в сближении региональных стран и создании совместных платформ. Они высоко оценивают подобные поездки и приветствуют их организацию на разных уровнях», – подчеркнул замдиректора центра.

Помимо этого, Мурадов рассказал, что столкнулся и с обвинениями в адрес Азербайджана в якобы угрозах безопасности и территориальной целостности Армении: «Я постарался объяснить, что такие подходы не отражают действительности. В целом можно сказать, что до полного сближения позиций еще предстоит большая работа».

