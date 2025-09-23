Венгрия отвергла требование Трампа

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Guardian на полях Генассамблеи ООН.

«Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа», - сказал Сийярто.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод «Дружба». Основными получателями российской нефти остаются Венгрия и Словакия, которые не хотят отказываться от российских энергоресурсов.