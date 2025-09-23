USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Венгрия отвергла требование Трампа

10:32 534

Венгрия не намерена отказываться от российских энергоресурсов, несмотря на требования США, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто в интервью Guardian на полях Генассамблеи ООН.

«Мы не можем обеспечить безопасные поставки для нашей страны без российских источников нефти или газа», - сказал Сийярто.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по НАТО полностью прекратить импорт российской нефти.

Венгерская нефтегазовая компания MOL ежегодно импортирует около 5 млн тонн нефти через трубопровод «Дружба». Основными получателями российской нефти остаются Венгрия и Словакия, которые не хотят отказываться от российских энергоресурсов.

Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 826
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5428
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3243
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 8666
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1928
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 10247
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 7945
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт обновлено 01:43; видео
01:43 6404
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 9297
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 5168
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 3902

