За нарушение санитарных правил – штраф

В случае, если Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения проведет проверку учреждения и выявит нарушения санитарных правил, то в соответствии с Кодексом об административных проступках (КоАП) в отношении лица или лиц, совершивших административное правонарушение, могут быть приняты меры административного взыскания, т.е. составлен протокол о наложении штрафа.

Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала заместитель генерального директора по эпидемиологическим вопросам Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Самира Наджафова.

По ее словам, административные меры применяются по статье 211 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) за несоблюдение мер по предупреждению эпидемии и обеспечению санитарно-гигиенических условий, по статье 216 УПК – за нарушение санитарно-гигиенических условий в медицинских и образовательных учреждениях, по статье 218 УПК – за нарушение правил безопасности в салонах красоты и парикмахерских, по статье 265 УПК – за несоблюдение норм качества питьевой воды и по статье 212 УПК – за ненадлежащую организацию мест, отведенных для курения в общественных местах.