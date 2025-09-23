Зеленский встретился с Келлогом: говорили о войне и закупке оружия

Как отметил украинский лидер в Telegram, он проинформировал Келлога о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска.

Стороны также обсудили развитие украинско-американского сотрудничества, в частности, предложения Киева по взаимовыгодным соглашениям в сфере беспилотников и закупки американского вооружения.

«Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь, а также президенту США Дональду Трампу — за усилия, направленные на окончание войны и прекращение убийств», — подчеркнул Зеленский.

В пресс-службе Офиса президента отдельно сообщили, что Кит Келлог высоко оценил успехи украинских солдат в ходе контрнаступления.

Встреча Зеленского и Дональда Трампа состоится на полях Генассамблеи ООН 23 сентября. Ожидается, что лидеры обсудят гарантии безопасности для Украины со стороны Европы при активном участии США. По словам Зеленского, он рассчитывает получить от всех партнеров сигналы готовности выступить гарантами безопасности.

Ранее Кит Келлог заявлял, что за закрытыми дверями Дональд Трамп не скрывает раздражения действиями Владимира Путина.