USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Индия закупается российскими истребителями

10:46 360

Военно-воздушные силы Индии изучают возможность приобретения российских истребителей Су-57, а также локализации их производства на территории страны. Об этом сообщает издание The Print со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Нью-Дели рассматривает вариант закупки у России не менее двух эскадрилий истребителей Су-57, одновременно оценивая возможность организации их сборки в Индии – по аналогии с ранее реализованными проектами по самолетам МиГ и Су-30МКИ.

В случае одобрения инициативы российская компания «Сухой» и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) могут наладить совместное производство на предприятии HAL в городе Нашик, уточняют источники. «У КБ «Сухой» уже налажены рабочие отношения с HAL. Су-57 упростит процесс», – отметил один из них.

По словам источника издания, требованиям ВВС Индии в настоящее время соответствуют лишь новейшие боевые самолеты, разработанные в России и США. Однако ключевым приоритетом для Нью-Дели остается локализация производства, что делает российскую инициативу более привлекательной. «США не будут предлагать F-35 по программе «Сделано в Индии». Россия предлагает», – отметил собеседник газеты.

На вооружении ВВС Индии находится 31 истребительная эскадрилья, каждая из которых насчитывает от 16 до 18 самолетов. После вывода из боевого состава устаревших МиГ-21, запланированного на 26 сентября, их число сократится до 29, при этом потребность ВВС оценивается не менее чем в 41 эскадрилью.

Накануне сообщалось, что Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства в Индии Су-57. 

Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 830
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5428
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3245
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 8668
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1928
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 10249
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 7946
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт обновлено 01:43; видео
01:43 6408
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 9301
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 5168
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 3902

ЭТО ВАЖНО

Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 830
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5428
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3245
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий
00:48 8668
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 1928
Алиевы в Нью-Йорке
Алиевы в Нью-Йорке фото; видео
22 сентября 2025, 23:09 10249
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку
Али Нагиев собрал глав спецслужб в Баку официоз, все еще актуально
22 сентября 2025, 18:24 7946
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт
Таинственные беспилотники над Скандинавией: Закрыт крупнейший аэропорт обновлено 01:43; видео
01:43 6408
Эрдоган в восторге
Эрдоган в восторге обновлено 01:11
01:11 9301
Танец дракона и слона отменяется
Танец дракона и слона отменяется горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 18:07 5168
Массовые задержания в Молдове
Массовые задержания в Молдове
22 сентября 2025, 22:33 3902
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться