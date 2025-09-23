Индия закупается российскими истребителями

Военно-воздушные силы Индии изучают возможность приобретения российских истребителей Су-57, а также локализации их производства на территории страны. Об этом сообщает издание The Print со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, Нью-Дели рассматривает вариант закупки у России не менее двух эскадрилий истребителей Су-57, одновременно оценивая возможность организации их сборки в Индии – по аналогии с ранее реализованными проектами по самолетам МиГ и Су-30МКИ.

В случае одобрения инициативы российская компания «Сухой» и индийская государственная корпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) могут наладить совместное производство на предприятии HAL в городе Нашик, уточняют источники. «У КБ «Сухой» уже налажены рабочие отношения с HAL. Су-57 упростит процесс», – отметил один из них.

По словам источника издания, требованиям ВВС Индии в настоящее время соответствуют лишь новейшие боевые самолеты, разработанные в России и США. Однако ключевым приоритетом для Нью-Дели остается локализация производства, что делает российскую инициативу более привлекательной. «США не будут предлагать F-35 по программе «Сделано в Индии». Россия предлагает», – отметил собеседник газеты.

На вооружении ВВС Индии находится 31 истребительная эскадрилья, каждая из которых насчитывает от 16 до 18 самолетов. После вывода из боевого состава устаревших МиГ-21, запланированного на 26 сентября, их число сократится до 29, при этом потребность ВВС оценивается не менее чем в 41 эскадрилью.

Накануне сообщалось, что Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства в Индии Су-57.