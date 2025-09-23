Критика Трампа возвращают в эфир

Решение о временном прекращении вещания было принято после угроз председателя Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендана Карра из-за комментариев ведущего об убийце консервативного активиста Чарли Кирка. Позже Трамп поддержал отстранение ведущего, утверждая, что у того якобы были «низкие рейтинги», однако не пояснив, каким образом рейтинги должны были привести к угрозам со стороны FCC.

Киммел в своей программе подверг резкой критике сторонников Трампа за то, что те «отчаянно пытались представить парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делали все возможное, чтобы на этом заработать политические очки». В то же время сразу после убийства он выразил свои соболезнования семье Кирка. Тогда компания заявила, что приостановила производство вечернего комедийного шоу, чтобы «избежать дальнейшей эскалации напряженной ситуации в эмоциональный момент для нашей страны». Disney отметила, что некоторые комментарии Киммела были «несвоевременными и бестактными». После дополнительных переговоров с ведущим компания приняла решение вернуть шоу в эфир.

Глава Disney Боб Айгер, сопредседатель Disney Entertainment Дана Уолден и сам Киммел провели переговоры на выходных и в понедельник достигли соглашения о возвращении программы, пишет Reuters. По словам источников, знакомых с ситуацией, решение принималось исходя из интересов компании, а не под внешним давлением владельцев региональных телестанций, транслирующих ABC и заявлявших о нежелании показывать шоу Киммела, или Федеральной комиссии по связи.

Кирк был застрелен во время выступления перед тремя тысячами человек в университете Юты. 22-летний студент колледжа Джон Робинсон обвиняется в убийстве, однако точные мотивы преступления остаются неясными.