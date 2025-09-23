Пробки в Баку мешают пожарным и спасателям

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к автомобилистам с просьбой соблюдать правила и пропускать спецтранспорт.

По данным ведомства, с завершением летнего сезона и началом учебного года загруженность городских дорог значительно увеличилась, что затрудняет движение пожарных и спасательных машин, направляющихся на вызовы. В ряде случаев отказ уступить дорогу мешает оперативным службам вовремя прибывать на место происшествий и ликвидировать пожары, аварии и другие чрезвычайные ситуации.

МЧС напоминает водителям, что обязанность пропускать спецтехнику — это не только юридическая норма, но и моральный долг, ведь от их действий напрямую зависят человеческие жизни.