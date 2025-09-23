USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Токаев впервые обсудил с Зеленским мир

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Вашингтоне впервые с начала российско-украинской войны провел встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

В ходе встречи, состоявшей на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН, Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию в Украине. В ответ Токаев высказал мнение о необходимости продолжения дипломатической работы в сложной чрезвычайной ситуации с целью поиска путей прекращения войны.

Собеседники также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе гуманитарного.

Зеленский по итогам встречи написал в телеграм-канале, что стороны обсудили «усилия Украины, США, Европы и других партнеров в мире» по завершению войны и возможное участие компаний Казахстана в восстановлении страны. Ключевой задачей он назвал достижение продолжительного мира с надежными гарантиями безопасности для Киева.

Ранее секретарь комитета Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана по международным делам, обороне и безопасности Айдос Сарым заявил, что Астана могла бы выступить переговорной площадкой по отдельным вопросам урегулирования российско-украинской войны. Он также выразил мнение, что Казахстан мог бы принять возможную встречу Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом и главой российского государства Владимиром Путиным. По его словам, Казахстан является честным посредником и сможет полностью обеспечить безопасность лидеров страны в ходе встречи.

