Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»

Мэр Анкары Мансур Яваш сделал первое заявление по поводу арестов, проведенных сегодня утром в мэрии.

По его словам, он ожидал этой операции, поскольку общественность считала, что после Стамбула аресты могут быть проведены и в мэрии Анкары.

«…Все задержанные – должностные лица мэрии… Все они дадут показания, будет проведено расследование, и будет установлено, был ли нанесен ущерб общественным интересам. Я инициировал проверку по всем вопросам, о которых ранее сообщалось общественности. В ходе проверок, проведенных в отношении концертов, организованных мэрией, никаких негативных обстоятельств не было обнаружено, никаких нарушений закона не выявлено. Речь не идет о причинении вреда общественным интересам. В ближайшее время я проведу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы. Мы подготовили 97 материалов по фактам коррупции, совершенным в мэрии Анкары до нас, и передали их в правоохранительные органы. Но ни по одному из них расследование не проводилось. Почему не было расследования? Я все расскажу», – сказал Мансур Яваш.