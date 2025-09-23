USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Иранцам запретили шопинг в Нью-Йорке

11:19 1340

Госдепартамент США ограничил перемещение и запретил доступ в оптовые магазины и товарам класса люкс иранской делегации, прибывшей на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Американский госсекретарь Марко Рубио распорядился ограничить передвижение иранских официальных лиц лишь маршрутами между их местами проживания и штаб-квартирой ООН, необходимыми для выполнения служебных обязанностей. По его словам, безопасность граждан США остается приоритетом, и Вашингтон не позволит использовать участие иранской делегации в Генассамблее для свободного передвижения по городу или продвижения «террористической повестки».

«Мы не допустим, чтобы духовные элиты иранского режима устраивали шопинг-тур в Нью-Йорке, в то время как иранский народ страдает от нищеты, разрушенной инфраструктуры и острой нехватки воды и электричества. Запретив представителям иранского режима использовать дипломатические поездки для приобретения товаров, недоступных простым иранцам, мы посылаем четкий сигнал: когда США заявляют о поддержке народа Ирана – мы говорим это всерьез», – говорится в заявлении Госдепа.

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 435
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 725
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 2271
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 9772
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 8045
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика... фото
11:26 1133
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда новость дополнена
11:23 1285
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 1732
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5902
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3672
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 2043

