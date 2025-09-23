Иранцам запретили шопинг в Нью-Йорке

Госдепартамент США ограничил перемещение и запретил доступ в оптовые магазины и товарам класса люкс иранской делегации, прибывшей на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в заявлении Госдепа.

Американский госсекретарь Марко Рубио распорядился ограничить передвижение иранских официальных лиц лишь маршрутами между их местами проживания и штаб-квартирой ООН, необходимыми для выполнения служебных обязанностей. По его словам, безопасность граждан США остается приоритетом, и Вашингтон не позволит использовать участие иранской делегации в Генассамблее для свободного передвижения по городу или продвижения «террористической повестки».

«Мы не допустим, чтобы духовные элиты иранского режима устраивали шопинг-тур в Нью-Йорке, в то время как иранский народ страдает от нищеты, разрушенной инфраструктуры и острой нехватки воды и электричества. Запретив представителям иранского режима использовать дипломатические поездки для приобретения товаров, недоступных простым иранцам, мы посылаем четкий сигнал: когда США заявляют о поддержке народа Ирана – мы говорим это всерьез», – говорится в заявлении Госдепа.