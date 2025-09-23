Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда

Спецпосланник США Томас Баррак раскритиковал шаги мировых лидеров, включая премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на признание палестинской государственности. По его словам, эти инициативы являются «бесполезными», пишет The National.

«Приятно видеть, что ООН или кто-то еще пытается что-то делать. Это достижение, но, по сути, оно бесполезно. Это не помогает», — заявил он.

Баррак подчеркнул, что говорить о мире на Ближнем Востоке бессмысленно: «Мир — это иллюзия. На Ближнем Востоке его никогда не было и, вероятно, никогда не будет, потому что все борются за легитимность».

Посол США напомнил, что было подписано 27 соглашений о прекращении огня, однако ни одно из них не сработало. «Лично я ненавижу то, что произошло в Газе, со всех сторон. Со стороны палестинцев, израильтян, иорданцев, ливанцев, сирийцев, турок. Знаете… это просто кошмар», — добавил спецпосланник.

При этом он заявил, что «Израиль — наш ценный союзник... Он занимает особое место в сердце Америки. Мы живем в полной неразберихе от происходящего... Так что все сложно».