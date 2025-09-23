USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда

новость дополнена
11:23

Спецпосланник США Томас Баррак раскритиковал шаги мировых лидеров, включая премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, направленные на признание палестинской государственности. По его словам, эти инициативы являются «бесполезными», пишет The National.

«Приятно видеть, что ООН или кто-то еще пытается что-то делать. Это достижение, но, по сути, оно бесполезно. Это не помогает», — заявил он.

Баррак подчеркнул, что говорить о мире на Ближнем Востоке бессмысленно: «Мир — это иллюзия. На Ближнем Востоке его никогда не было и, вероятно, никогда не будет, потому что все борются за легитимность».

Посол США напомнил, что было подписано 27 соглашений о прекращении огня, однако ни одно из них не сработало. «Лично я ненавижу то, что произошло в Газе, со всех сторон. Со стороны палестинцев, израильтян, иорданцев, ливанцев, сирийцев, турок. Знаете… это просто кошмар», — добавил спецпосланник.

При этом он заявил, что «Израиль — наш ценный союзник... Он занимает особое место в сердце Америки. Мы живем в полной неразберихе от происходящего... Так что все сложно».

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
12:30
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
12:12
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады
00:48
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
08:28
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
11:26
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
11:23
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову
22 сентября 2025, 20:37
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
22 сентября 2025, 20:26

