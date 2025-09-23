Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан накануне принял делегацию Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящуюся с визитом в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Азербайджана, Мустафаев передал президенту Ирана приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было отмечено, что благодаря политической воле и вниманию лидеров двух стран азербайджано-иранские отношения последовательно развиваются. Стороны подчеркнули важность расширения взаимовыгодного сотрудничества и продолжения совместных проектов.

В свою очередь Масуд Пезешкиан попросил передать свои приветствия Ильхаму Алиеву.

В рамках своего визита Шахин Мустафаев также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества и региональной безопасности. Было подчеркнуто значение транспортных коридоров «Север–Юг», «Восток–Запад», а также реализуемого Азербайджаном и Ираном Аразского коридора и других совместных проектов.