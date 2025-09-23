USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...

Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан накануне принял делегацию Азербайджана во главе с заместителем премьер-министра Шахином Мустафаевым, находящуюся с визитом в Тегеране.

Как сообщает пресс-служба Кабинета Министров Азербайджана, Мустафаев передал президенту Ирана приветствия и наилучшие пожелания от президента Азербайджана Ильхама Алиева. Было отмечено, что благодаря политической воле и вниманию лидеров двух стран азербайджано-иранские отношения последовательно развиваются. Стороны подчеркнули важность расширения взаимовыгодного сотрудничества и продолжения совместных проектов.

В свою очередь Масуд Пезешкиан попросил передать свои приветствия Ильхаму Алиеву.

В рамках своего визита Шахин Мустафаев также встретился с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, поздравил его с назначением и пожелал успехов в работе. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам экономического сотрудничества и региональной безопасности. Было подчеркнуто значение транспортных коридоров «Север–Юг», «Восток–Запад», а также реализуемого Азербайджаном и Ираном Аразского коридора и других совместных проектов.

Кроме того, вице-премьер Азербайджана провел переговоры с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзане Садег. Стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его развития. Особое внимание было уделено реализации Меморандума о взаимопонимании, подписанного по итогам последнего заседания Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах, а также текущему состоянию совместных проектов.

«Проведены обсуждения по текущему состоянию сотрудничества в экономической, транспортной, таможенной, пограничной, нефтяной, газовой, торговой, инвестиционной и гуманитарной сферах и его дальнейшем расширении», — говорится в сообщении.

На встрече также была предоставлена информация о строительстве моста Агбенд – Кялала в рамках Аразского коридора и расширении дороги Кялала – Джульфа. Стороны выразили удовлетворение функционированием прямых авиарейсов Баку – Тегеран – Баку, Баку – Тебриз – Баку и обменялись мнениями по вопросу увеличения их количества, а также решения проблем в транзитных перевозках.

Фарзане Садег во время встречи заявила, что в следующем месяце планируется провести трехстороннюю встречу между Ираном, Азербайджаном и Россией.

Шахин Мустафаев встретился и с министром энергетики Ирана Аббасом Алиабади. Обсуждались проекты «Худаферин – Гыз Галасы», «Ордубад – Маразад», а также вопросы обмена электроэнергией и совместного использования водных ресурсов.

