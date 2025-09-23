«Ритуальный танец»: Украина разочаровалась в переговорах с США

Киев не рассчитывает на прорыв по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке, сообщили Reuters со ссылкой на украинских чиновников и дипломатов.

«Надежды Киева на достижение новых жестких санкций США против России тают, а новый прагматизм в Украине делает поездку Зеленского менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты», — отмечает агентство.

Один из ведущих экспертов украинского аналитического центра заявил Reuters, что фокус работы института сместился с вопросов санкций на определение целей для ударов украинских дронов. Он также выразил мнение, что Киев рискует не только не получить поддержки США по санкциям, но и ослабить свои позиции в Европе.

«Я не думаю, что у нас получится вернуться из Нью-Йорка с легкими решениями. И мы продолжим усердно работать после Нью-Йорка», — рассказал агентству замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

На фоне этого Киев может лишиться военной помощи со стороны ряда государств Европы после сокращения американской поддержки. Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный европейский дипломат, не уточнив, о каких конкретно странах может идти речь.

По его данным, у западных союзников вызывает обеспокоенность острая нехватка личного состава в украинской армии. Собеседник агентства подчеркнул, что без американской разведки и вооружения, поставки которого финансируются странами НАТО, Киев не сможет продолжать военные операции.

В свою очередь, бывший высокопоставленный украинский чиновник выразил сомнение в том, что Трамп введет какие-либо санкции против России, несмотря на активные призывы со стороны Киева. Как отмечает агентство, украинский представитель «пренебрежительно высказался о переговорах между Европой, США и Украиной о гарантиях украинской безопасности, которые идут в течение многих недель, сравнив их с ритуальным танцем».