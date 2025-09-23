USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

«Ритуальный танец»: Украина разочаровалась в переговорах с США

11:40 1304

Киев не рассчитывает на прорыв по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке, сообщили Reuters со ссылкой на украинских чиновников и дипломатов.

«Надежды Киева на достижение новых жестких санкций США против России тают, а новый прагматизм в Украине делает поездку Зеленского менее напряженной, чем некоторые предыдущие визиты в Соединенные Штаты», — отмечает агентство.

Один из ведущих экспертов украинского аналитического центра заявил Reuters, что фокус работы института сместился с вопросов санкций на определение целей для ударов украинских дронов. Он также выразил мнение, что Киев рискует не только не получить поддержки США по санкциям, но и ослабить свои позиции в Европе.

«Я не думаю, что у нас получится вернуться из Нью-Йорка с легкими решениями. И мы продолжим усердно работать после Нью-Йорка», — рассказал агентству замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

На фоне этого Киев может лишиться военной помощи со стороны ряда государств Европы после сокращения американской поддержки. Об этом сообщил агентству Reuters высокопоставленный европейский дипломат, не уточнив, о каких конкретно странах может идти речь.

По его данным, у западных союзников вызывает обеспокоенность острая нехватка личного состава в украинской армии. Собеседник агентства подчеркнул, что без американской разведки и вооружения, поставки которого финансируются странами НАТО, Киев не сможет продолжать военные операции.

В свою очередь, бывший высокопоставленный украинский чиновник выразил сомнение в том, что Трамп введет какие-либо санкции против России, несмотря на активные призывы со стороны Киева. Как отмечает агентство, украинский представитель «пренебрежительно высказался о переговорах между Европой, США и Украиной о гарантиях украинской безопасности, которые идут в течение многих недель, сравнив их с ритуальным танцем».

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 437
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 729
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 2279
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 9772
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 8046
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика... фото
11:26 1135
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда новость дополнена
11:23 1288
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 1733
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5903
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3672
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 2043

ЭТО ВАЖНО

