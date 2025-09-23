Голодные медведи напали на хозяйство в Губе

В селе Сабатлар Губинского района медведи напали на хозяйство одного из местных жителей, погибли коровы, несколько животных получили ранения.

Сельчане рассказали haqqin.az, что ранее в окрестностях появлялись волки, однако с медведями они столкнулись впервые. По их словам, следы хищников были обнаружены даже в селе, что усилило тревогу среди жителей.

Село Сабатлар расположено примерно в 30 километрах от районного центра и насчитывает свыше 450 домов. Основным занятием местных жителей остаются земледелие и животноводство. По мнению сельчан, рост численности диких животных связан с их охраной и сокращением кормовой базы, из-за чего звери все чаще выходят к людям.