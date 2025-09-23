Жители Газы верят Западу

USD 1.7000
Жители сектора Газа надеются, что признание Палестины рядом западных стран поможет положить конец палестино-израильскому конфликту. Об этом говорится в репортаже газеты The Globe and Mail из анклава.

«Палестинцы в Газе с оптимизмом отреагировали на известие о том, что Канада, Великобритания, Австралия, Франция и Португалия признали государство Палестина. Это вселило в них надежду, что благодаря этим историческим заявлениям удастся положить конец войне между [палестинским радикальным движением] ХАМАС и Израилем», – пишет издание.

Как отмечает The Globe and Mail, надежды жителей анклава во многом связаны с тем, что Палестину признали государства Запада, обладающие значительным политическим и экономическим весом.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа примет участие в восстановлении Газы после окончания конфликта. По ее словам, будет создана специальная группа доноров для Палестины.

«Будущее палестинского государства должно быть жизнеспособным также с экономической точки зрения. И мы, европейцы, создадим специальный инструмент для восстановления Газы. Газа должна быть восстановлена», — написала она в соцсети Х.

21 сентября Палестину официально признали Австралия, Великобритания, Канада и Португалия. Впоследствии к ним присоединились Франция, Бельгия, Андорра, Люксембург, Мальта и Сан-Марино. В своих заявлениях эти страны подчеркнули, что реализация принципа «два государства для двух народов» рассматривается ими как ключ к достижению мира и безопасности для израильтян и палестинцев.

