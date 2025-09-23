Громкое выступление Томаса де Ваала: Азербайджан – доминирующий игрок

Сотрудник американского Фонда Карнеги, известный британский эксперт по Южному Кавказу Томас де Ваал написал, что соглашения, подписанные 8 августа в Белом доме между лидерами Азербайджана и Армении, действительно имеют историческое значение для региона. В своей обширной статье, опубликованной в журнале Foreign Affairs, аналитик отметил, что президент США Дональд Трамп, принимая лидеров двух стран в Белом доме, назвал это событие «историческим саммитом мира».
«Кому-то это может показаться чрезмерно преувеличенным. Но в данном случае Трамп действительно добился чего-то важного благодаря своему мастерству и политическому успеху. После нескольких месяцев двусторонних переговоров при его участии было подписано промежуточное мирное соглашение», — пишет автор.
По словам де Ваала, обе стороны не хотели, чтобы Россия — традиционный региональный гегемон — выступала гарантом соглашения: это сделало предложение Трампа о проведении мирного саммита особенно привлекательным. «Если вы собираетесь нарушить обещания, данные президенту России Владимиру Путину, Овальный кабинет — подходящее место для этого», — иронично замечает эксперт.
Он напоминает о сути подписанных в Белом доме документов и особо подчеркивает, что соглашение по «Маршруту Трампа» — Зангезурскому коридору — фактически заменяет договор от 10 ноября 2020 года, предусматривавший функционирование коридора под контролем России.
Как пишет де Ваал, «по разным причинам» как правительство Азербайджана в Баку, так и его армянский коллега в Ереване стремятся освободиться от влияния Москвы. Администрация Трампа, в свою очередь, заинтересована в поддержке сделки не только из-за потенциальной коммерческой выгоды для США, но и потому, что прочное мирное соглашение укрепит имидж Трампа как глобального миротворца. «Однако договор, достигнутый в августе в Белом доме, остается хрупким. Он будет успешным лишь в том случае, если США продолжат реализацию Соглашения о трансграничном партнерстве (TRIPP) и помогут вновь открыть маршруты, закрытые конфликтом. Для этого необходимо сотрудничество с Арменией, Азербайджаном и Турцией в финансировании и строительстве новых звеньев транспортной цепи Восток–Запад, проходящей через все три страны. Это превратит «дорогу Трампа» в международную магистраль, а не просто локальный проект», — подчеркивает эксперт.
По его словам, США также необходимо тесное сотрудничество с Европейским союзом, который инвестирует в Южный Кавказ значительно больше, чем Вашингтон — как в политическом, так и в финансовом плане. По мнению де Ваала, европейская поддержка будет иметь решающее значение для сохранения мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.
«Москва, естественно, хотела бы, чтобы сближение Баку и Еревана, достигнутое при посредничестве США, провалилось. Но если Вашингтон и его европейские партнеры продолжат участвовать в реализации сложного транзитного соглашения и устранять препятствия, которые неизбежно будут создавать внутренние и внешние игроки, Южный Кавказ сможет наконец-то вырваться из цикла конфликтов, который сдерживал его развитие десятилетиями», — пишет де Ваал.
Эксперт отмечает, что соглашение, подписанное в Белом доме, отражает становление Азербайджана как доминирующего игрока на Южном Кавказе. Эта новая реальность начала формироваться после Второй Карабахской войны, которая длилась 44 дня между Арменией и Азербайджаном в 2020 году. После многих лет дипломатического тупика Азербайджан возобновил борьбу с Арменией в том же году и сумел вернуть все оккупированные территории.
Далее автор обращается к истории отношений между Азербайджаном и Россией. Эксперт пишет, что на протяжении всего своего президентства Ильхам Алиев умело выстраивал отношения с Россией, которая исторически является давним союзником Армении. В 2022 году, за два дня до начала вторжения Кремля в Украину, Алиев подписал межгосударственное соглашение с Путиным. В августе 2024 года Путин даже посетил Азербайджан с государственным визитом. «Однако с тех пор отношения Баку с Москвой резко ухудшились. Алиев, особенно за последние 9 месяцев, стал более настороженно относиться к России и более склонен к миру с Арменией. Проблемы начались в декабре, когда российская зенитная ракета по ошибке сбила азербайджанский пассажирский самолет, в результате чего погибли 38 мирных граждан. Когда Владимир Путин не принес извинений, Ильхам Алиев выступил с необычно резким заявлением, обвинив Москву в попытке замять инцидент. Впоследствии, летом этого года, Путин назначил Сергея Кириенко — сторонника жесткой линии Кремля, ранее курировавшего интеграцию оккупированных украинских территорий, — ответственным за отношения с государствами Южного Кавказа. В июне полиция российского Екатеринбурга, по всей видимости, намеренно задержала местных азербайджанцев, обвинив их в преступлениях двадцатилетней давности. В результате погибли двое граждан Азербайджана, — пишет Томас де Ваал.
Эксперт отмечает, что президент Азербайджана дал жесткий и решительный ответ на действия России. По его словам, азербайджанский лидер твердо намерен не допустить участия Москвы в каком-либо новом региональном урегулировании.
Томас де Ваал подчеркивает, что в регионе сложилась совершенно новая ситуация: теперь как Азербайджан, так и Армения — страна, традиционно находившаяся под покровительством России со времен царской империи, — стремятся освободиться от ее влияния. Эксперт также напоминает о попытках России сместить премьер-министра Армении Никола Пашиняна и пишет, что армянские власти стараются нейтрализовать эти попытки. В этот контекст входят аресты российского миллиардера Самвела Карапетяна и представителей церкви, обвиненных в подготовке вооруженного переворота.
«Готовность Пашиняна противостоять Армянской апостольской церкви, традиционно близкой к Москве, свидетельствует о том, насколько далеко он готов зайти, чтобы разорвать историческую зависимость Армении от России. Таким образом, общее неповиновение Москве подтолкнуло двух лидеров к сближению именно в тот момент, когда возможности России на Кавказе ограничены войной в Украине. Поэтому дипломатические инициативы Вашингтона оказались особенно своевременными», — отмечает де Ваал.
Автор пишет, что факторами, способными воспрепятствовать реализации соглашений, подписанных в Вашингтоне, остаются Россия и Иран. Он напоминает, что реакция Москвы на достигнутое соглашение по Зангезурскому коридору была более холодной и равнодушной, чем реакция Тегерана. Однако, по его словам, это вовсе не означает, что Россия довольна соглашением и не будет пытаться ему мешать. По мнению де Ваала, если Азербайджан и Армения не смогут договориться по ключевым деталям и процесс затянется, Тегеран и Москва начнут искать способы дискредитировать соглашение либо попытаются активно сорвать его после окончания президентского срока Дональда Трампа. По словам автора, у Вашингтона есть возможность положить конец претензиям Москвы на роль арбитра в регионе.
Томас де Ваал считает, что поддержка Трампа дает Баку и Еревану смелость противостоять Москве. «Выступив посредником в заключении временного соглашения между Баку и Ереваном и дав свое имя новому важнейшему транзитному коридору, Трамп теперь должен понять, что не сможет сделать это в одиночку. Вместо этого ему следует инвестировать в более традиционные методы американской дипломатии, чтобы способствовать установлению прочного мира в регионе», — отмечает эксперт.