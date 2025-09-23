USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Турция может начать производить запчасти для американских истребителей

Bloomberg
12:30 734

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен добиться одобрения сделок на локальное производство деталей на сумму более $10 млрд во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 25 сентября. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами.

По данным собеседников агентства, Анкара рассчитывает производить комплектующие для американских истребителей и пассажирских самолетов. Эрдоган планирует закупить сотни авиалайнеров Boeing Co. и истребителей Lockheed Martin Corp., при этом часть платежей предполагается компенсировать через соглашения о турецком производстве.

Bloomberg отмечает, что Анкара также рассчитывает завершить переговоры о покупке 40 новейших истребителей F-16 Viper, а также сотен бомб, ракет и запасных двигателей. США одобрили сделку в прошлом году после того, как Турция ратифицировала вступление Швеции в НАТО. Изначально Анкара планировала приобрести 79 комплектов модернизации в рамках $23-миллиардного пакета для обновления существующего парка F-16, однако позднее сосредоточилась на возможной закупке F-35A.

Турция эксплуатирует около 240 F-16, что является вторым по величине парком в мире после США. Новые закупки позволят списать устаревшие F-4, одновременно развивая собственные проекты — двухдвигательный истребитель Kaan и учебно-боевой самолет Hurjet.

Анкара также добивается разрешения США на получение и сборку двигателей GE Aerospace F110 и F404, используемых как в американских истребителях, так и в турецких разработках. Ответа Вашингтона на этот запрос пока не последовало.

Источники Bloomberg добавили, что в случае смягчения ограничений некоторые турецкие компании смогут возобновить производство деталей для F-35 — объемом около $12 млрд, включая центральный фюзеляж, производимый Turkish Aerospace Industries. Другие предприятия могут поставлять программное обеспечение и обходить более жесткие нормы ЕС, касающиеся химических компонентов.

При этом ключевым вопросом остается судьба российских ЗРК С-400, приобретение которых ранее вызвало кризис в отношениях Анкары и Вашингтона. На фоне сделки Турция оказалась под санкциями США по закону CAATSA и была исключена из программы F-35. Несмотря на требования США отказаться от комплексов, Анкара отказалась выводить их из эксплуатации, но рассчитывает, что Трамп согласится пересмотреть санкции, что откроет путь к закупке 40 истребителей F-35A.

Минобороны Турции от комментариев относительно планируемых переговоров отказалось.

