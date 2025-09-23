USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Эстония зовет британские истребители с ядерными бомбами

12:33 419

Эстония заявила о готовности разместить на своей территории британские истребители F-35A, оснащенные ядерными бомбами. Об этом сообщил министр обороны страны Ханно Певкур, передает The Telegraph.

«Я всегда открыт. Двери всегда открыты для союзников», – заявил Певкур, комментируя вопрос журналистов о готовности Эстонии размещать у себя британские истребители F-35A.

Его комментарии прозвучали на фоне нарушения российскими истребителями воздушного пространства республики на прошлой неделе.

Издание полагает, что Россия резко отреагирует на любые попытки разместить ядерное оружие вблизи ее границ.

Британские истребители F-35 уже продолжительное время на ротационной основе базируются на авиабазе Амари в Эстонии в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтии, включающей также Латвию и Литву. До конца десятилетия ожидается поступление новых самолетов шестого поколения.

Источник, близкий к британскому военному руководству, отметил, что «нет смысла создавать стратегический потенциал на тактической базе в Эстонии». По его мнению, истребители F-35A будут использоваться скорее не для сдерживания, а для эскалации конфликта, при этом подвергаясь «высокому риску в случае первого удара России».

