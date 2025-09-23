Россия продолжает отправлять индийцев на войну с Украиной

30-летний Ракеш Кумар уехал в Россию в начале августа по учебной визе, но через несколько дней стал давать родственникам понять, что оказался в трудной ситуации. В конце августа он сообщил брату Дипу Маурья, что его насильно мобилизовали и вскоре отправят в зону боевых действий. После этого его телефон стал недоступен, а семье прислали фотографию Ракеша в российской военной форме.

Через несколько дней Ракеш снова позвонил, но уже с незнакомого российского номера, и рассказал, что у него изъяли паспорт и личные документы, удалили рабочие электронные письма, а перед отправкой на фронт он прошел военную подготовку на Донбассе. Это был последний контакт с ним.

Родные обратились в МИД, в индийское посольство и к местным властям, надеясь вернуть его домой.

The Times of India отмечает, что это не первый подобный случай за последние месяцы: как минимум 20 граждан Индии — в основном из Пенджаба и Харьяны — заявляли, что их обманом отправили в Россию под предлогом учебы или работы, а затем принудили вступить в российскую армию.