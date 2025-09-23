В России признали: война с Украиной зашла в тупик

По его словам, война перешла в стадию тактических столкновений. Рогозин отметил, что обе стороны обладают примерно равными возможностями и технологиями, поэтому перевеса нет ни у одной из них. По его мнению, наступательные действия в украинских степях в таких условиях невозможны, так как в радиусе 20 километров от линии фронта пехота и техника хорошо просматриваются и сразу становятся целью для ударов беспилотников.

Рогозин также отметил, что повсеместное минирование дорог и плотная сеть наблюдения препятствуют продвижению и делают защиту и наступление равноценными по затратам и потерям. По его словам, нынешняя война свелась к «штурмовым группам» по несколько человек, которые вынуждены действовать в условиях постоянной угрозы с воздуха и на земле. Техника и бойцы оказываются незащищенными от беспилотников и дистанционно управляемых взрывных устройств.

«Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — сказал Рогозин.