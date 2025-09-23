USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

В России признали: война с Украиной зашла в тупик

12:43

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считает, что война между Россией и Украиной зашла «в тупик» из-за особенностей географии и расстановки сил на линии боестолкновений, пишут российские СМИ.

По его словам, война перешла в стадию тактических столкновений. Рогозин отметил, что обе стороны обладают примерно равными возможностями и технологиями, поэтому перевеса нет ни у одной из них. По его мнению, наступательные действия в украинских степях в таких условиях невозможны, так как в радиусе 20 километров от линии фронта пехота и техника хорошо просматриваются и сразу становятся целью для ударов беспилотников.

Рогозин также отметил, что повсеместное минирование дорог и плотная сеть наблюдения препятствуют продвижению и делают защиту и наступление равноценными по затратам и потерям. По его словам, нынешняя война свелась к «штурмовым группам» по несколько человек, которые вынуждены действовать в условиях постоянной угрозы с воздуха и на земле. Техника и бойцы оказываются незащищенными от беспилотников и дистанционно управляемых взрывных устройств.

«Вот и все. Вот он тупик-то в чем, в чем проблема позиционной войны. То есть силы примерно равны по оснащенности, по подготовленности, даже по мотивации», — сказал Рогозин.

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
12:30
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
12:12
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады
00:48
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
08:28
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
11:26
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
11:23
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову
22 сентября 2025, 20:37
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
22 сентября 2025, 20:26

