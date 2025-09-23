Заявления главы Минздрава на международном форуме

По словам министра, Sea Breeze Health Valley — это не просто проект в сфере здравоохранения: «Он также станет ключевым фактором роста этого сектора и внесет вклад в диверсификацию национальной экономики. Этот проект является одним из основных направлений для создания новой экономики здравоохранения и моделей финансирования».

Проект Sea Breeze Health Valley открывает новые возможности для развития здравоохранения в Азербайджане. Об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

Министр отметил, что проект станет международным центром медицинского туризма и научных исследований, а также объединит региональных медицинских операторов, создавая новые возможности для сотрудничества.

Министр здравоохранения в своем выступлении также сказал, что «мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта».

Т.Мусаев подчеркнул, что эти меры позволят представить Sea Breeze Health Valley на международном уровне, сделав его надежным местом для местных и иностранных пациентов.

Кроме того, заявил он, Министерство здравоохранения готово «оказать всестороннюю поддержку проекту Sea Breeze Health Valley».

По словам министра, Sea Breeze Health Valley — это уникальная инициатива, для которой может быть применен эксклюзивный подход в плане обеспечения страновой и международной легитимной деятельности. Это исключит вероятность риска в задержке его реализации: «Мы – Министерство здравоохранения – полностью готовы принять специально адаптированный нормативный подход для поддержки реализации проекта».

Теймур Мусаев подчеркнул, что такой подход обеспечит быструю и успешную реализацию проекта: «Министерство, как координатор инициативной группы заинтересованных сторон, в очередной раз подтверждает свою полную поддержку».