USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Заявления главы Минздрава на международном форуме

12:50 450

Проект Sea Breeze Health Valley открывает новые возможности для развития здравоохранения в Азербайджане. Об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По словам министра, Sea Breeze Health Valley — это не просто проект в сфере здравоохранения: «Он также станет ключевым фактором роста этого сектора и внесет вклад в диверсификацию национальной экономики. Этот проект является одним из основных направлений для создания новой экономики здравоохранения и моделей финансирования».

Министр отметил, что проект станет международным центром медицинского туризма и научных исследований, а также объединит региональных медицинских операторов, создавая новые возможности для сотрудничества.

Министр здравоохранения в своем выступлении также сказал, что «мы считаем целесообразным, чтобы все медицинские учреждения получили аккредитацию от признанных международных организаций, таких как JCI и ISQUA. Это подтверждает высочайшие стандарты предоставляемых медицинских услуг, а также гарантирует устойчивость и конкурентоспособность проекта».

Т.Мусаев подчеркнул, что эти меры позволят представить Sea Breeze Health Valley на международном уровне, сделав его надежным местом для местных и иностранных пациентов.

Кроме того, заявил он, Министерство здравоохранения готово «оказать всестороннюю поддержку проекту Sea Breeze Health Valley».

По словам министра, Sea Breeze Health Valley — это уникальная инициатива, для которой может быть применен эксклюзивный подход в плане обеспечения страновой и международной легитимной деятельности. Это исключит вероятность риска в задержке его реализации: «Мы – Министерство здравоохранения – полностью готовы принять специально адаптированный нормативный подход для поддержки реализации проекта».

Теймур Мусаев подчеркнул, что такой подход обеспечит быструю и успешную реализацию проекта: «Министерство, как координатор инициативной группы заинтересованных сторон, в очередной раз подтверждает свою полную поддержку».

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 451
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 739
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 2289
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 9774
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 8059
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика... фото
11:26 1139
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда новость дополнена
11:23 1293
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 1735
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5905
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3673
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 2045

ЭТО ВАЖНО

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 451
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 739
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 2289
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 9774
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 8059
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика... фото
11:26 1139
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда новость дополнена
11:23 1293
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 1735
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову горячая тема; все еще актуально
22 сентября 2025, 20:37 5905
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3673
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта фото
22 сентября 2025, 20:26 2045
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться