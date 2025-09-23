USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Назван самый загрязненный город на Южном Кавказе

12:56

В Ереване зафиксировано худшее качество воздуха на Южном Кавказе, заявила постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб на форуме «Будущее банковской сферы: инновации и перспективы развития».

Она отметила, что это негативно влияет на привлекательность страны для инвесторов.

Жакоб также указала на проблему активного опустынивания земель и загрязнения рек, вызванного сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей деятельностью. По ее словам, Армения тратит всего 0,6% своего ВВП на охрану окружающей среды.

Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
12:30
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
12:12
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады
00:48
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
08:28
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
11:26
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
11:23
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12
Кемалисты отбились… и поднимают голову
Кемалисты отбились… и поднимают голову
22 сентября 2025, 20:37
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
22 сентября 2025, 20:26

