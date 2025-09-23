Назван самый загрязненный город на Южном Кавказе

В Ереване зафиксировано худшее качество воздуха на Южном Кавказе, заявила постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб на форуме «Будущее банковской сферы: инновации и перспективы развития».
Она отметила, что это негативно влияет на привлекательность страны для инвесторов.
Жакоб также указала на проблему активного опустынивания земель и загрязнения рек, вызванного сельскохозяйственной, строительной и горнодобывающей деятельностью. По ее словам, Армения тратит всего 0,6% своего ВВП на охрану окружающей среды.