В Дании сообщили о «самой серьезной атаке» на страну

12:58

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала инцидент с беспилотниками, из-за которых ранее была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны на сегодняшний день.

«То, что мы видели вчера вечером, – самая серьезная атака на критически важную инфраструктуру Дании на сегодняшний день. Мы не исключаем никаких вариантов относительно того, кто за этим стоит», – приводит ее слова телеканал TV 2.

Накануне вечером аэропорт Копенгагена временно прекратил прием и отправку рейсов из-за появления дронов в районе воздушной гавани. По информации полиции, в воздухе были замечены два-три беспилотника. Примерно через три часа в пресс-службе аэропорта сообщили о возобновлении работы, при этом не исключили задержек и отмен рейсов.

Расследование инцидента продолжают полиция и другие компетентные органы.

«Неизвестно, откуда взялись дроны. Также неизвестно, куда они направились после этого», – заявил на пресс-конференции заместитель инспектора полиции Дании Якоб Хансен.

По предварительным данным, в связи с инцидентом были задержаны двое граждан Сингапура.

Как сообщает BBC News со ссылкой на сервис Flightradar24, порядка 35 рейсов, направлявшихся в Копенгаген, были перенаправлены в другие аэропорты.

Еще один неопознанный дрон был замечен в небе над аэропортом Гардермуэн в Осло. По словам представителя воздушной гавани, воздушное пространство над аэропортом было закрыто с полуночи (02:00 по бакинскому времени). Около 05:30 по Баку аэропорт возобновил работу.

Кроме того, неизвестные беспилотники были зафиксированы и над столицей Швеции Стокгольмом.

