Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Армения не гонится за вступлением в Евросоюз

13:14 221

Армения может и не стать членом Евросоюза, но приоритетом для Еревана остается внедрение европейских стандартов во всех сферах. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, пишут армянские СМИ.

«В обществе много говорится о том, что насколько реалистично или нереалистично для Армении членство в ЕС. Правительство и политическое большинство говорит о том, что наша задача - достичь стандартов Евросоюза во всех сферах... Это самое важное, потому что многие видят в этом геополитические моменты», – сказал Пашинян во время выступления в ходе «Армянского форума по демократии». 

Премьер отметил, что следующим этапом демократических реформ станет официальное подтверждение безусловной и твердой приверженности Еревана европейским ценностям.

26 марта 2025 года парламент Армении одобрил законопроект о начале процедуры присоединения к Евросоюзу. 4 апреля его подписал президент страны. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не намерена разрывать экономические связи с ЕАЭС и Россией, а стремится диверсифицировать экономику и расширить товарооборот с Евросоюзом.

Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 453
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
12:30 741
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
12:12 2296
Гражданская авиация России запросила пощады
00:48 9777
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
08:28 8066
Шахин Мустафаев в Иране: коридоры, мосты, энергетика...
11:26 1141
Спецпосланник США развеял иллюзии: Мира на Ближнем Востоке не будет никогда
11:23 1293
Встреча Байрамова и Мирзояна в Нью-Йорке
10:12 1735
Кемалисты отбились… и поднимают голову
22 сентября 2025, 20:37 5905
Президент Молдовы об опасности победы пророссийских сил
01:30 3673
Азербайджан и Европа расширяют сотрудничество в сфере водных видов спорта
22 сентября 2025, 20:26 2045

