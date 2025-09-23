Армения не гонится за вступлением в Евросоюз

Армения может и не стать членом Евросоюза, но приоритетом для Еревана остается внедрение европейских стандартов во всех сферах. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян, пишут армянские СМИ.

«В обществе много говорится о том, что насколько реалистично или нереалистично для Армении членство в ЕС. Правительство и политическое большинство говорит о том, что наша задача - достичь стандартов Евросоюза во всех сферах... Это самое важное, потому что многие видят в этом геополитические моменты», – сказал Пашинян во время выступления в ходе «Армянского форума по демократии».

Премьер отметил, что следующим этапом демократических реформ станет официальное подтверждение безусловной и твердой приверженности Еревана европейским ценностям.

26 марта 2025 года парламент Армении одобрил законопроект о начале процедуры присоединения к Евросоюзу. 4 апреля его подписал президент страны. При этом Пашинян подчеркнул, что Армения не намерена разрывать экономические связи с ЕАЭС и Россией, а стремится диверсифицировать экономику и расширить товарооборот с Евросоюзом.