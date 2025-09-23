USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Германия увидела «ад на Земле»

13:29 1760

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и призвал к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

«Во всей Газе люди переживают ад на Земле», - приводит слова министра издание Der Spiegel. «Этот многолетний конфликт не урегулировать путем террора, разрушения и гибели», - сказал Вадефуль.

Глава МИД Германии заявил журналистам, что израильская «наступательная операция в [городе] Газе является совершенно ошибочным путем». Он также раскритиковал действия Израиля на Западном берегу реки Иордан: «Любые шаги по незаконной аннексии занятых территорий подрывают шансы на долгосрочное урегулирование конфликта».

При  этом власти Германии неоднократно подчеркивали, что, в отличие от ряда своих партнеров, они пока не собираются признавать государственность Палестины.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1956
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1268
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 942
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5700
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1453
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1191
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1270
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3680
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10283
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9483

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1956
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1268
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 942
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5700
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1453
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1191
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1270
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3680
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10283
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9483
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться