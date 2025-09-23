Германия увидела «ад на Земле»

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль подверг резкой критике действия Израиля в секторе Газа и призвал к переговорам об урегулировании палестино-израильского конфликта на основе создания двух государств.

«Во всей Газе люди переживают ад на Земле», - приводит слова министра издание Der Spiegel. «Этот многолетний конфликт не урегулировать путем террора, разрушения и гибели», - сказал Вадефуль.

Глава МИД Германии заявил журналистам, что израильская «наступательная операция в [городе] Газе является совершенно ошибочным путем». Он также раскритиковал действия Израиля на Западном берегу реки Иордан: «Любые шаги по незаконной аннексии занятых территорий подрывают шансы на долгосрочное урегулирование конфликта».

При этом власти Германии неоднократно подчеркивали, что, в отличие от ряда своих партнеров, они пока не собираются признавать государственность Палестины.