Президент Индонезии пообещал Израилю гарантии безопасности

Президент Индонезии Прабово Субианто заявил во время выступления на Генассамблее ООН, что его страна готова признать Израиль сразу после того, как еврейское государство официально признает независимость и государственность Палестины.

Он подчеркнул, что Индонезия не только поддерживает провозглашение палестинской государственности, но и готова предоставить Израилю гарантии безопасности. По его словам, такая позиция отражает стремление страны к «справедливому и устойчивому миру в регионе».

Субианто выразил уверенность, что признание Палестины станет «правильным шагом на правильной стороне истории», подчеркнув важность справедливого решения конфликта в интересах обеих сторон.