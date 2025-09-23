Балтия убеждает США не бросать ее

«Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с [американским] Конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. Мы также добавляем на $1 $12 долларов с нашей стороны», – сказал глава МИД агентству Bloomberg.

Цахкна считает, что американская военная помощь странам Балтии является «выгодной сделкой для США».

11 сентября депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии обратились к американскому Конгрессу с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной поддержки региона Балтии.

Ранее Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты планируют свернуть ряд программ финансирования армий стран, соседствующих с Россией. В частности, в конце августа Пентагон уведомил европейских дипломатов о прекращении финансирования программ по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы.

По данным The Washington Post, под сокращение попадет в том числе инициатива Baltic Security Initiative, запущенная в 2018 году для поддержки армий Эстонии, Латвии и Литвы.