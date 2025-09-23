USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Балтия убеждает США не бросать ее

13:33 721

Страны Балтии выразили обеспокоенность решением США прекратить финансирование военной поддержки региона, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Конечно, мы обеспокоены. Но мы работаем с [американским] Конгрессом и объясняем, что каждый доллар, который США инвестируют в оборону стран Балтии, возвращается в американскую экономику. Мы также добавляем на $1 $12 долларов с нашей стороны», – сказал глава МИД агентству Bloomberg.

Цахкна считает, что американская военная помощь странам Балтии является «выгодной сделкой для США».

11 сентября депутаты парламентов Латвии, Литвы и Эстонии обратились к американскому Конгрессу с просьбой пересмотреть решение о прекращении военной поддержки региона Балтии.

Ранее Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты планируют свернуть ряд программ финансирования армий стран, соседствующих с Россией. В частности, в конце августа Пентагон уведомил европейских дипломатов о прекращении финансирования программ по обучению и оснащению вооруженных сил в странах Восточной Европы.

По данным The Washington Post, под сокращение попадет в том числе инициатива Baltic Security Initiative, запущенная в 2018 году для поддержки армий Эстонии, Латвии и Литвы.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1957
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1269
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 943
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5700
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1453
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1191
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1271
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3680
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10283
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9483

