Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер

Азербайджан радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером – Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке. Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Глава государства указал, что круг вопросов двусторонней повестки дня Азербайджана и Саудовской Аравии «в настоящее время с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Выражаю наше стремление продолжать взаимодействие с целью дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергетики, зеленого перехода и в других областях».

Президент Алиев отметил в своем послании, что «сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень. Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Апшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+».

Президент Азербайджана высоко оценивает и «плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества», с удовлетворением отмечает, что в следующем году в Азербайджане будет проведен саммит ОИС.

Глава государства уверен, что «межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, черпающие силы в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться по восходящей линии и крепнуть как в двусторонней, так и многосторонней плоскости».