USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер

13:50 1191

Азербайджан радует сегодняшний уровень отношений с нашим надежным партнером – Саудовской Аравией, основанных на взаимном доверии и поддержке. Об этом, в частности, говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева Хранителю Двух Святынь, королю Саудовской Аравии Салману бен Абдель Азизу Аль Сауду.

Глава государства указал, что круг вопросов двусторонней повестки дня Азербайджана и Саудовской Аравии «в настоящее время с каждым днем расширяется и наполняется новым содержанием. Выражаю наше стремление продолжать взаимодействие с целью дальнейшего углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, промышленности, инвестиций, альтернативной и возобновляемой энергетики, зеленого перехода и в других областях».

Президент Алиев отметил в своем послании, что «сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере получило развитие и вышло на новый уровень. Высоко оцениваю деятельность ведущей компании Вашей братской страны ACWA Power в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, в частности, строительство Хызы-Апшеронской ветряной электростанции, которая станет крупнейшей ветряной электростанцией в Кавказском регионе. Этот проект играет важную роль в диверсификации экономических отношений между Азербайджаном и Саудовской Аравией. В то же время заслуживает одобрения нынешний уровень нашего взаимовыгодного сотрудничества в рамках ОПЕК+».

Президент Азербайджана высоко оценивает и «плодотворное сотрудничество наших стран в рамках международных организаций, особенно Организации исламского сотрудничества», с удовлетворением отмечает, что в следующем году в Азербайджане будет проведен саммит ОИС.

Глава государства уверен, что «межгосударственные отношения и сотрудничество между Азербайджаном и Саудовской Аравией, черпающие силы в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, нашими совместными усилиями будут и дальше развиваться по восходящей линии и крепнуть как в двусторонней, так и многосторонней плоскости».

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1960
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1272
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 943
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5700
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1454
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1192
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1273
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3681
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9484

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1960
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1272
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 943
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5700
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1454
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1192
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1273
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3681
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9484
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться