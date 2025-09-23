Харрис обвинила бизнес в капитуляции перед Трампом

Бывший вице-президент США Камала Харрис обвинила руководителей крупных корпораций в том, что они не выступили в защиту капитализма и демократии после начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью журналистке MSNBC Рэйчел Мэддоу.

Мэддоу процитировала отрывок из мемуаров Харрис «107 дней»: «Я все это предсказывала. Я предупреждала об этом. Чего я не могла предсказать, так это капитуляции, того, что миллионеры будут выстраиваться в очереди, чтобы пресмыкаться, как и крупные медиакомпании, университеты, множество юридических фирм».

В интервью Харрис отметила, что ожидала от представителей крупного бизнеса большей решительности. По ее словам, она надеялась, что в случае необходимости «эти титаны индустрии станут защитой нашей демократии, опорой поддержания демократических институтов».

По словам Харрис, вместо активной позиции богатейшие люди США один за другим предпочли промолчать. Она назвала их «бесполезными», подчеркнув, что речь не шла о том, чтобы кто-то рисковал своей «яхтой или домом в Хэмптонсе (престижном курорте недалеко от Нью-Йорка)».

На прошлой неделе, комментируя временное отстранение комика Джимми Киммела после его высказываний об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, Харрис обвинила действующую администрацию США в злоупотреблении властью и нарушении принципов свободы слова. Накануне компания Disney объявила о возвращении шоу в эфир.

Скандал с Киммелом стал одним из последних примеров того, как действия администрации влияют на американский бизнес, пишет CNN. Издание отмечает, что Трамп вмешивается в работу компаний, «стремится навязать свою политику» корпорациям и использует политическую трибуну, «чтобы наказать тех, кто сопротивляется».