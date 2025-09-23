USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Харрис обвинила бизнес в капитуляции перед Трампом

13:53 735

Бывший вице-президент США Камала Харрис обвинила руководителей крупных корпораций в том, что они не выступили в защиту капитализма и демократии после начала второго президентского срока Дональда Трампа. Об этом она заявила в интервью журналистке MSNBC Рэйчел Мэддоу.

Мэддоу процитировала отрывок из мемуаров Харрис «107 дней»: «Я все это предсказывала. Я предупреждала об этом. Чего я не могла предсказать, так это капитуляции, того, что миллионеры будут выстраиваться в очереди, чтобы пресмыкаться, как и крупные медиакомпании, университеты, множество юридических фирм».

В интервью Харрис отметила, что ожидала от представителей крупного бизнеса большей решительности. По ее словам, она надеялась, что в случае необходимости «эти титаны индустрии станут защитой нашей демократии, опорой поддержания демократических институтов».

По словам Харрис, вместо активной позиции богатейшие люди США один за другим предпочли промолчать. Она назвала их «бесполезными», подчеркнув, что речь не шла о том, чтобы кто-то рисковал своей «яхтой или домом в Хэмптонсе (престижном курорте недалеко от Нью-Йорка)».

На прошлой неделе, комментируя временное отстранение комика Джимми Киммела после его высказываний об убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, Харрис обвинила действующую администрацию США в злоупотреблении властью и нарушении принципов свободы слова. Накануне компания Disney объявила о возвращении шоу в эфир.

Скандал с Киммелом стал одним из последних примеров того, как действия администрации влияют на американский бизнес, пишет CNN. Издание отмечает, что Трамп вмешивается в работу компаний, «стремится навязать свою политику» корпорациям и использует политическую трибуну, «чтобы наказать тех, кто сопротивляется».

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1962
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1274
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 944
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5702
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1455
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1193
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1274
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3684
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9485

