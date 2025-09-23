США интегрируют F-16 в украинскую армию

Военно-воздушные силы США заключили с корпорацией Lockheed Martin контракт на сумму 26 миллионов долларов для оказания поддержки Украине в рамках программы поставок и эксплуатации истребителей F-16, сообщил Пентагон.

Согласно условиям соглашения, будут подготовлены технические инструкции, адаптированные специально под украинский парк самолетов F-16.

Контракт заключен на фиксированную сумму и с учетом оплаты фактически выполненных работ. Lockheed Martin, являющаяся производителем F-16, выступает единственным исполнителем по данному соглашению.

Работы будут выполняться в городе Форт-Уэрт (штат Техас) и должны завершиться к 30 мая 2029 года. Финансирование осуществляется в рамках американской программы помощи Украине в сфере безопасности. Согласно контрактным документам, средства в размере почти 26 миллионов долларов выделены и направлены на выполнение обязательств в момент подписания контракта.

Координацией занимается специализированное подразделение ВВС США на базе Хилл (штат Юта), отвечающее за сопровождение контрактов по F-16 для иностранных заказчиков. Его задача — обеспечить поставку технической документации, инструкций по эксплуатации и обслуживанию, которые позволяют партнерским странам безопасно использовать и поддерживать истребители в рабочем состоянии.

Для Украины разработка таких инструкций — необходимый шаг для интеграции F-16 в ее военно-воздушные силы. Технические документы определяют порядок эксплуатации, ремонта и обслуживания самолетов, и всегда адаптируются с учетом условий конкретной страны: имеющейся инфраструктуры, потребностей и приоритетов боевого применения. Эти материалы будут играть ключевую роль в переходе Украины от советских истребителей к современным западным боевым самолетам четвертого поколения.

Контракт подчеркивает долгосрочный характер программы. Несмотря на то что Украина уже получает самолеты и проходит подготовку летчиков при поддержке союзников, работа по обеспечению эксплуатации и интеграции F-16 растянется на годы. Установленный срок завершения в 2029 году означает, что и Lockheed Martin, и ВВС США будут оказывать помощь Украине в использовании этих истребителей на протяжении всего этого времени.

В Пентагоне подчеркнули, что соглашение является частью более широкой инициативы США и их союзников по укреплению оборонного потенциала Украины и соответствует обещаниям предоставить Киеву современные средства для защиты своего воздушного пространства.

Для компании Lockheed Martin контракт подтверждает ее статус ключевого партнера программы F-16 на мировом уровне. Корпорация продолжает производить и модернизировать эти самолеты, более трех тысяч которых все еще находятся в строю в разных странах. Подготовка для Украины специализированных технических инструкций обеспечит не только безопасную эксплуатацию, но и соответствие стандартам НАТО.