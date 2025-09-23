USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Турецкий министр ознакомился со школами в Карабахе

Делегация во главе с министром национального образования Турецкой Республики Юсуфом Текином в рамках визита в Азербайджан посетила вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым освобожденные от оккупации территории.

Согласно сообщению Миннауки и образования, в рамках визита делегация посетила среднюю школу №1 города Шуша, среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули и среднюю школу №1 города Агдама, подробно ознакомилась с современной образовательной средой, созданной в этих учебных заведениях.

Юсуф Текин высоко оценил улучшение современной образовательной инфраструктуры в рамках процесса восстановления и реконструкции Карабаха. Он особо подчеркнул, что современные условия, созданные для учащихся в школах Шуши, Физули и Агдама, служат обеспечению будущих поколений Азербайджана высокими знаниями и навыками.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1970
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1280
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 945
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5703
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1456
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1194
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1275
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1494
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3684
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9490

