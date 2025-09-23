Турецкий министр ознакомился со школами в Карабахе

Делегация во главе с министром национального образования Турецкой Республики Юсуфом Текином в рамках визита в Азербайджан посетила вместе с министром науки и образования Эмином Амруллаевым освобожденные от оккупации территории.

Согласно сообщению Миннауки и образования, в рамках визита делегация посетила среднюю школу №1 города Шуша, среднюю школу №1 имени Мирзы Улугбека в городе Физули и среднюю школу №1 города Агдама, подробно ознакомилась с современной образовательной средой, созданной в этих учебных заведениях.

Юсуф Текин высоко оценил улучшение современной образовательной инфраструктуры в рамках процесса восстановления и реконструкции Карабаха. Он особо подчеркнул, что современные условия, созданные для учащихся в школах Шуши, Физули и Агдама, служат обеспечению будущих поколений Азербайджана высокими знаниями и навыками.