Индонезийцы переносят столицу

«Если есть только президентский дворец без законодательных и судебных институтов, как может правительство функционировать эффективно? Все три ветви власти должны быть представлены в Нусантаре», – цитирует Кодари газета Jakarta Globe.

Он подчеркнул, что строительство всех зданий, необходимых государственным институтам, будет завершено к 2028 году в соответствии с поручением президента Индонезии Прабово Субианто. По словам главы администрации, это позволит новой столице полностью соответствовать стандартам центра государственной власти.

Джоко Видодо, занимавший пост президента Индонезии с 2014 по 2024 год, впервые предложил перенести столицу страны из Джакарты в 2019 году. Изначально планировалось, что новый мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На реализацию проекта было выделено около $32 млрд, однако из-за пандемии коронавируса работы были приостановлены.

В январе 2022 года глава государства объявил, что новая столица получит название Нусантара, что переводится как «архипелаг». В июле 2024 года Джоко Видодо посетил Нусантара, чтобы провести там первые рабочие дни, но уже через два дня вернулся в Джакарту, где по-прежнему располагается правительство. После избрания президентом Субианто заявил о намерении завершить строительство новой столицы и готовности переехать туда.