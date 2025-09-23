USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Индонезийцы переносят столицу

14:08 1111

Правительство Индонезии намерено завершить перенос столицы из Джакарты в Нусантару к 2028 году, сообщил глава администрации президента Мухаммада Кодари.

«Если есть только президентский дворец без законодательных и судебных институтов, как может правительство функционировать эффективно? Все три ветви власти должны быть представлены в Нусантаре», – цитирует Кодари газета Jakarta Globe.

Он подчеркнул, что строительство всех зданий, необходимых государственным институтам, будет завершено к 2028 году в соответствии с поручением президента Индонезии Прабово Субианто. По словам главы администрации, это позволит новой столице полностью соответствовать стандартам центра государственной власти.

Джоко Видодо, занимавший пост президента Индонезии с 2014 по 2024 год, впервые предложил перенести столицу страны из Джакарты в 2019 году. Изначально планировалось, что новый мегаполис появится на острове Калимантан к 2024 году. На реализацию проекта было выделено около $32 млрд, однако из-за пандемии коронавируса работы были приостановлены.

В январе 2022 года глава государства объявил, что новая столица получит название Нусантара, что переводится как «архипелаг». В июле 2024 года Джоко Видодо посетил Нусантара, чтобы провести там первые рабочие дни, но уже через два дня вернулся в Джакарту, где по-прежнему располагается правительство. После избрания президентом Субианто заявил о намерении завершить строительство новой столицы и готовности переехать туда.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1974
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1282
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 947
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1456
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1196
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1275
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1495
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3684
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9490

