Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

ВСУ атаковали Россию воздушными шарами

14:14 1473

Во время атаки украинских беспилотников на российские регионы в ночь на 23 сентября использовалось большое количество воздушных шаров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, и собеседника, знакомого с характером последнего налета дронов.

По словам одного из собеседников, ранее массовых налетов воздушных шаров российские силы ПВО не фиксировали. «Шаров было действительно много, при этом в них нет никакой точности», — сказал источник.

Других подробностей, в том числе предположений о том, для чего украинские военные использовали шары, РБК не приводит.  

Украинский телеграм-канал Exilenova+ утром 23 сентября писал, что со вчерашнего вечера силы ПВО в московском регионе сбивают «картонные дроны и шары».

С вечера 22 сентября Москву и область массово атакуют украинские беспилотники. Только с полуночи мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к Москве сбиты 28 дронов. Общее число уничтоженных дронов с вечера достигло 43. По данным на 12:30 по Баку, в московских аэропортах задержаны и отменены около 200 рейсов.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1975
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1285
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 948
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1458
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1196
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1275
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1496
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3684
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10285
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9491

