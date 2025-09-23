USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Китайское судно зачастило в Крым

Китайское судно зачастило в Крым

14:17 763

Китайское грузовое судно как минимум трижды посетило захваченный Россией порт Севастополя в Крыму.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным украинских чиновников, судно Heng Yang 9 под флагом Панамы, которое принадлежит и эксплуатируется компанией Guangxi Changhai Shipping Company, базирующейся в Гуанси, было замечено при швартовке в Крыму по крайней мере трижды за последние несколько месяцев.

Использование Севастополя запрещено западными санкциями с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым.

Визиты контейнеровоза длиной 140 метров происходят после открытия в апреле новой железной дороги в Крым, которая, по словам Москвы, позволяет доставлять контейнеры из России на суда.

В августе российские власти также внесли в список открытых для иностранных посетителей два других захваченных украинских порта - Бердянск и Мариуполь.

Как сообщает FT со ссылкой на данные Офиса президента Украины, судно Heng Yang 9 этим летом по крайней мере дважды посещало Севастополь.

Третье посещение в сентябре подтверждают FT с помощью оптических спутниковых снимков, радиолокационных изображений, данных транспондера и обычных фотографий.

Контейнеровоз находился в порту с 19 по 22 июня - это был его первый визит в Севастополь. По данным украинских чиновников, 15 августа судно также подало запрос на вход для загрузки 101 контейнера.

После этих предыдущих визитов в крымский порт судно посетило порты Турции, а затем направилось в Александрию в Египте.

Украинское посольство в Китае подняло вопрос о входе судна Heng Yang 9 в июне, обсудив его с представителями китайского министерства иностранных дел.

МИД Китая ответил, что гражданам и компаниям Китая рекомендуется избегать контактов с оккупированными территориями Украины. Пекин заверил Киев, что каждый случай будет рассмотрен и приняты соответствующие меры.

Напомним, 1 сентября сообщалось, что этот китайский контейнеровоз с июня четыре раза заходил в Севастополь в Крыму, и Россия отправляла товары в контейнерах из этого порта на экспорт.

