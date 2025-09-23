Российский корабль в Бакинском порту

Пограничный сторожевой корабль Российской Федерации «Расул Гамзатов» прибыл в Бакинский порт, сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

Визит проходит в соответствии с планом мероприятий между Пограничной службой ФСБ РФ и Государственной пограничной службой Азербайджанской Республики. Он проводится в рамках программы взаимных визитов кораблей береговой охраны Азербайджана и России.

Как отмечается, в ходе визита стороны планируют обсудить вопросы взаимодействия погранслужб двух стран, обменяться мнениями о текущей оперативной ситуации в Каспийском море, рассмотреть итоги совместных оперативно-профилактических мероприятий, а также уточнить механизмы обмена информацией между представительствами.

Программой визита также предусмотрены культурные и спортивные мероприятия. Кроме того, делегации посетят пограничные сторожевые корабли обеих сторон.