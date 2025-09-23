Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по двум линейно-производственным диспетчерским станциям и двум самолетам россиян, пишет «Украинская правда».
Сообщается, что «в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ».
ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь». По данным Генштаба ВСУ, «подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с возгоранием в районе объекта».
Кроме того, подтвержден повторный удар подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ по линейно-производственной диспетчерской станции «Самара» в Самарской области РФ. СМИ указывает, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.
Также Генштаб ВСУ подтверждает попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» в аннексированном Крыму подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются, пишут в генштабе.
* * * 14:32
Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар по целям в Одесской области в ответ на атаку украинской армии на Крым.
Утверждается, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций (ССО) ВСУ и подразделения военной разведки Украины «Призраки», где служат иностранцы, в районах города Татарбунары и поселка Рассейка. Это «ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым», заявило российское оборонное ведомство. По данным Минобороны РФ, именно военные из ССО и «Призраков« атаковали аннексированный полуостров 22 сентября.
В результате российских ударов поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, утверждает ведомство. По версии Минобороны РФ, с этого аэродрома украинские дроны атаковали Крым. Также под удар попали цеха предприятия «Мотор Сич», где, как заявляется, собирают ударные беспилотники для атак по России.
Власти Украины о российских ударах по военным ВСУ не сообщали. Глава Одесской области Олег Кипер подтвердил, что Татарбунары в ночь на 23 сентября подвергся атаке ВС РФ. По его словам, российские военные ударили по гражданской инфраструктуре баллистическими ракетами. Одна мирная жительница погибла, еще два человека получили ранения. Разрушены и повреждены среди прочего гостиница и база отдыха.
Кроме того, войска РФ сбросили шесть фугасных авиабомб на Запорожье, сообщили местные власти. Один человек погиб. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома, возникли пожары в частном секторе и на территории объектов промышленной инфраструктуры.
Украинские беспилотники атаковали Крым в ночь на 22 сентября. Как заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, удар пришелся по территории санатория «Форос», а также по зданию школы в одноименном поселке. Погибло три человека, еще 16 получили ранения. По неподтвержденным данным, во время удара в санатории проходил торжественный банкет, на который могли приехать высокопоставленные военные.