USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму

обновлено 15:26
15:26 1290

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по двум линейно-производственным диспетчерским станциям и двум самолетам россиян, пишет «Украинская правда».

Сообщается, что «в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ».

ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь». По данным Генштаба ВСУ, «подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с возгоранием в районе объекта».

Кроме того, подтвержден повторный удар подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ по линейно-производственной диспетчерской станции «Самара» в Самарской области РФ. СМИ указывает, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Также Генштаб ВСУ подтверждает попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» в аннексированном Крыму подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются, пишут в генштабе.

* * * 14:32

Минобороны РФ заявило, что российская армия нанесла удар по целям в Одесской области в ответ на атаку украинской армии на Крым.

Утверждается, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций (ССО) ВСУ и подразделения военной разведки Украины «Призраки», где служат иностранцы, в районах города Татарбунары и поселка Рассейка. Это «ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым», заявило российское оборонное ведомство. По данным Минобороны РФ, именно военные из ССО и «Призраков« атаковали аннексированный полуостров 22 сентября.

В результате российских ударов поражены места хранения беспилотников на аэродроме «Школьный» в Одесской области, утверждает ведомство. По версии Минобороны РФ, с этого аэродрома украинские дроны атаковали Крым. Также под удар попали цеха предприятия «Мотор Сич», где, как заявляется, собирают ударные беспилотники для атак по России.

Власти Украины о российских ударах по военным ВСУ не сообщали. Глава Одесской области Олег Кипер подтвердил, что Татарбунары в ночь на 23 сентября подвергся атаке ВС РФ. По его словам, российские военные ударили по гражданской инфраструктуре баллистическими ракетами. Одна мирная жительница погибла, еще два человека получили ранения. Разрушены и повреждены среди прочего гостиница и база отдыха.

Кроме того, войска РФ сбросили шесть фугасных авиабомб на Запорожье, сообщили местные власти. Один человек погиб. Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома, возникли пожары в частном секторе и на территории объектов промышленной инфраструктуры.

Украинские беспилотники атаковали Крым в ночь на 22 сентября. Как заявил глава аннексированного полуострова Сергей Аксенов, удар пришелся по территории санатория «Форос», а также по зданию школы в одноименном поселке. Погибло три человека, еще 16 получили ранения. По неподтвержденным данным, во время удара в санатории проходил торжественный банкет, на который могли приехать высокопоставленные военные.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1982
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1291
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 952
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1460
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1197
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1276
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1496
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3686
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10287
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9493

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1982
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1291
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 952
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1460
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1197
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1276
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1496
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3686
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10287
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться