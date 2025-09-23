Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по двум линейно-производственным диспетчерским станциям и двум самолетам россиян, пишет «Украинская правда».

Сообщается, что «в ночь на 23 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ».

ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь». По данным Генштаба ВСУ, «подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с возгоранием в районе объекта».

Кроме того, подтвержден повторный удар подразделениями Сил беспилотных систем ВСУ по линейно-производственной диспетчерской станции «Самара» в Самарской области РФ. СМИ указывает, что это производственная станция, где происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта нефти Urals.

Также Генштаб ВСУ подтверждает попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» в аннексированном Крыму подразделениями Главного управления разведки Минобороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются, пишут в генштабе.