USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Азербайджанские персики добрались до Гонконга и Румынии

14:48 634

Азербайджан активно наращивает поставки персиков в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан, а также впервые экспортировал партии в Румынию и Гонконг, согласно данным Государственного комитета статистики республики.

С января по июль текущего года страна экспортировала 54,28 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму $65,7 млн, что на 72% больше по стоимости и на 76% — по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде поставки в Россию выросли на 65% — до 50,28 тыс. тонн на сумму $60,93 млн, что на 61% превышает показатели прошлого года. В Украину было экспортировано 2,33 тыс. тонн на сумму $2,4 млн, при этом в прошлому году азербайджанские персики в эту страну не уходили. Поставки в Беларусь увеличились в 25 раз — до 963 тонн, а их стоимость выросла в 37 раз, достигнув $1,72 млн. В ОАЭ объем экспорта вырос на 86% — до 180 тонн на сумму $245 тыс., в Казахстан отправлено 246,2 тонны, что на 47% больше, чем год назад, на сумму $165,4 тыс. — рост на 65%.

Примечательно, что в этом году впервые за 14 лет азербайджанские персики появились на прилавках Румынии (35,46 тонны на сумму $39,52 тыс.), Латвии (19,2 тонны на сумму $23,67 тыс.) и китайского Гонконга (1,34 тонны на сумму $11,81 тыс.).

Отметим, что в прошлом году из 56,4 тысячи тонн экспортированных персиков 97% пришлось на Россию.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1985
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1293
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 953
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1461
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1198
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1276
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1497
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3687
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10288
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9493

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1985
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1293
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 953
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1461
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1198
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1276
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1497
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3687
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10288
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться