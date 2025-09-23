Азербайджанские персики добрались до Гонконга и Румынии

Азербайджан активно наращивает поставки персиков в Россию, Украину, Беларусь и Казахстан, а также впервые экспортировал партии в Румынию и Гонконг, согласно данным Государственного комитета статистики республики.

С января по июль текущего года страна экспортировала 54,28 тысячи тонн персиков и нектаринов на сумму $65,7 млн, что на 72% больше по стоимости и на 76% — по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В отчетном периоде поставки в Россию выросли на 65% — до 50,28 тыс. тонн на сумму $60,93 млн, что на 61% превышает показатели прошлого года. В Украину было экспортировано 2,33 тыс. тонн на сумму $2,4 млн, при этом в прошлому году азербайджанские персики в эту страну не уходили. Поставки в Беларусь увеличились в 25 раз — до 963 тонн, а их стоимость выросла в 37 раз, достигнув $1,72 млн. В ОАЭ объем экспорта вырос на 86% — до 180 тонн на сумму $245 тыс., в Казахстан отправлено 246,2 тонны, что на 47% больше, чем год назад, на сумму $165,4 тыс. — рост на 65%.

Примечательно, что в этом году впервые за 14 лет азербайджанские персики появились на прилавках Румынии (35,46 тонны на сумму $39,52 тыс.), Латвии (19,2 тонны на сумму $23,67 тыс.) и китайского Гонконга (1,34 тонны на сумму $11,81 тыс.).

Отметим, что в прошлом году из 56,4 тысячи тонн экспортированных персиков 97% пришлось на Россию.