Европа строит «стену от дронов» против России

Страны на восточном фланге НАТО быстро отреагировали на призыв председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен построить «стену» для защиты от российских дронов. Семь стран ЕС в пятницу обсудят с ЕК предложения о создании системы обороны от беспилотников, а главным консультантом выступит Украина.

В совещании примут участие Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет Politico. «Это конкретный шаг по реализации заявления фон дер Ляйен на фоне недавних нападений и вторжений, произошедших в Румынии и Польше, – заявил представитель ЕК Томас Ренье. – Мы посмотрим, в чем заинтересованы страны ЕС, как мы можем им помочь, каковы их возможности и потребности. После этого обсуждения мы примем решение о возможных дальнейших шагах вместе с ними и Украиной».

Фон дер Ляйен предложит варианты финансирования строительства «стены от дронов» на встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября, сообщили Politico два дипломата. Выступая на прошлой неделе с ежегодным посланием к Европарламенту, председатель ЕК заявила: ЕС создаст «беспилотный альянс» с Украиной, подкрепленный финансированием в размере 6 млрд евро, с целью использовать «украинскую изобретательность для получения преимущества на поле боя и в совместной индустриализации».

Вторжение 19 российских дронов в Польшу и одного – в Румынию показало, что, хотя силы НАТО смогли их отследить и даже сбить несколько штук, противовоздушная оборона стран альянса не готова эффективно противостоять налетам дешевых беспилотников, особенно если их будут не десятки, а сотни. Приграничная оборона фрагментирована, и нет эффективной и недорогой системы отслеживания налетов, как в Украине. Поэтому Киев будет помогать европейским союзникам такую систему создавать.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1986
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1295
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 954
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1461
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1199
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1276
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1497
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3688
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10289
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9493

