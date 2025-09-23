Европа строит «стену от дронов» против России

Страны на восточном фланге НАТО быстро отреагировали на призыв председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен построить «стену» для защиты от российских дронов. Семь стран ЕС в пятницу обсудят с ЕК предложения о создании системы обороны от беспилотников, а главным консультантом выступит Украина.

В совещании примут участие Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина и еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс, пишет Politico. «Это конкретный шаг по реализации заявления фон дер Ляйен на фоне недавних нападений и вторжений, произошедших в Румынии и Польше, – заявил представитель ЕК Томас Ренье. – Мы посмотрим, в чем заинтересованы страны ЕС, как мы можем им помочь, каковы их возможности и потребности. После этого обсуждения мы примем решение о возможных дальнейших шагах вместе с ними и Украиной».

Фон дер Ляйен предложит варианты финансирования строительства «стены от дронов» на встрече лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября, сообщили Politico два дипломата. Выступая на прошлой неделе с ежегодным посланием к Европарламенту, председатель ЕК заявила: ЕС создаст «беспилотный альянс» с Украиной, подкрепленный финансированием в размере 6 млрд евро, с целью использовать «украинскую изобретательность для получения преимущества на поле боя и в совместной индустриализации».

Вторжение 19 российских дронов в Польшу и одного – в Румынию показало, что, хотя силы НАТО смогли их отследить и даже сбить несколько штук, противовоздушная оборона стран альянса не готова эффективно противостоять налетам дешевых беспилотников, особенно если их будут не десятки, а сотни. Приграничная оборона фрагментирована, и нет эффективной и недорогой системы отслеживания налетов, как в Украине. Поэтому Киев будет помогать европейским союзникам такую систему создавать.