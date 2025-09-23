USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Указ президента: революционные шаги для обновления автобусного парка и улучшения качества перевозок

Интервью с замминистра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым
14:50 742

Обсуждаемые среди общественности и на страницах СМИ вопросы, связанные с автобусными пассажироперевозками, остаются актуальной темой в Азербайджане. Признаться, в последние годы в этом секторе сделано очень многое: в рамках трансформации мобильности заработали выделенные полосы для общественного транспорта, закуплено большое количество новых экологически чистых автобусов, вовсю идет подготовка к их производству в нашей стране, построено несколько хабов для удобных пересадок, расширяется применение систем безналичной оплаты. Но это не решило всех проблем. Изданный на днях революционный по сути Указ президента Азербайджана свидетельствует о намерении руководства страны не только закрыть в ближайшее время оставшиеся вопросы в области регулярных пассажироперевозок, но и путем применения мировой практики вывести общественный транспорт на качественно новый уровень.

С учетом огромного интереса читателей к этой теме мы попросили заместителя министра цифрового развития и транспорта Рахмана Гумматова подробнее рассказать о положениях подписанного главой государства указа и о том, как его реализация изменит финансовый механизм автобусных перевозок.

 Новый Указ президента Азербайджана, связанный с созданием целевого бюджетного фонда и регулярными пассажироперевозками, на фоне идущей все последние годы гигантской работы по модернизации системы общественного транспорта свидетельствует о том, что реформы в этой сфере нуждаются в дополнительных шагах. Будем откровенны: несмотря на масштабные изменения, буквально каждый день мы все еще слышим жалобы граждан. Помогут ли новшества улучшить качество пассажироперевозок и свести это недовольство до минимума?   

– Сразу скажу, что все эти инициативы нацелены именно на то, чтобы в максимально короткие сроки решить все еще остающиеся проблемы, повысить качество автобусных перевозок, повсеместно сделать их комфортными и безопасными. Но чтобы ясно представить, какие изменения в этот сектор привнесет Указ главы государства, хотел бы сначала описать текущую ситуацию и привести несколько цифр касательно регулярных автобусных пассажироперевозок на административной территории города Баку. Их в столице осуществляют 27 перевозчиков, эксплуатирующих в настоящее время 2300 автобусов. Только 5 из этих 27 перевозчиков владеют 58% всего автобусного парка, а средний возраст эксплуатируемых ими транспортных средств составляет 7 лет. Средний же возраст задействованных другими перевозчиками автобусов – 12 лет.

Регулярные пассажирские перевозки в стране основаны на простой бизнес-модели, заключающейся в сборе платы с пассажиров за проезд. Цель, которую перевозчики преследуют при данной модели, - перевезти больше пассажиров за счет минимальных ресурсов, что зачастую создает ряд вызывающих справедливое недовольство проблем с соблюдением графика движения и использованием вместимости автобусов. Это значительно снижает качество и надежность перевозок. А если учесть, что взимаемая с пассажиров плата за проезд является регулируемым тарифом, то становится очевидно, что эта бизнес-модель просто нерентабельна.

 Но ведь со стороны кажется, что это очень прибыльная сфера с учетом высокой потребности и мобильности населения, особенно в столице и пригородах. Пассажиры не перестают жаловаться, что на некоторых маршрутах им очень часто приходится подолгу ждать автобус, он приезжает переполненным, вечерами вообще не ходит. Техническое состояние многих транспортных средств – это вообще отдельная, кажется, бесконечная тема.

– Дело в том, что плата, взимаемая как небольшими, так и крупными автобусными перевозчиками за предоставляемые ими услуги по перевозке пассажиров, не позволяет им покрывать расходы на эксплуатацию автобусов - ремонт и техническое обслуживание, банковские платежи, заработную плату водителей и другие затраты, а также обновлять устаревший и выходящий из строя автобусный парк. В этих условиях невозможно не только повысить качество предоставляемых перевозчиками услуг, но и поддерживать его на прежнем уровне.

 Что же в таком случае предпринимают перевозчики, чтобы хоть как-то оптимизировать растущие расходы? Проблемы так и остаются нерешенными. На некоторых маршрутах люди годами ездят на старых, неисправных автобусах.

– Перевозчики выпускают на маршрут меньше автобусов, чем запланировано в графике движения. Несмотря на принятые меры по привлечению достаточного количества автобусов к перевозкам, существующая модель не позволяет решить проблему системно. Это приводит к увеличению интервала между задействованными на маршруте автобусами или к тому, что в определенное время дня они и вовсе не ходят. В вечерние часы некоторые маршрутные автобусы из-за небольшого числа пассажиров и, как следствие, нерентабельности снимаются с линии и направляются в депо. По этим причинам на некоторых маршрутах наблюдается очень высокая заполняемость автобусов, хотя комфортная поездка для пассажиров обеспечивается при оптимальной заполняемости их салонов на 65-70%. Одна из основных проблем заключается в том, что снижение качества регулярных пассажироперевозок формирует недоверие к услугам общественного транспорта, отбивает желание пользоваться автобусами и вынуждает пассажиров переходить на личный транспорт и такси. В результате наблюдается рост числа личных автомобилей и образование заторов на улицах города.

 Это факт, что за последнее время предпринято немало шагов, чтобы повысить качество пассажироперевозок – закуплены новые автобусы, проложены специальные полосы движения и сделано многое другое. Но есть еще одна проблема - доступ граждан к общественному транспорту. Есть территории, где пассажирам приходится преодолевать немалое расстояние, чтобы добраться до остановок. Проводят ли ваши специалисты какие-то исследования, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении?

– Конечно. Министерство цифрового развития и транспорта с привлечением международной консалтинговой компании провело оценку сети автобусных маршрутов на административной территории Баку и Апшерона. Выяснилось, что интеграция маршрутной сети, охватывающей территорию столицы и полуострова, слаба, имеются дублирующие маршруты, а 17% населения города имеют ограниченный доступ к автобусной сети. В целях оптимизации маршрутной сети она была перепроектирована, проведена оценка количества автобусов на линиях и интервалов движения. С введением новой сети ожидаемая потребность в автобусах в системе пассажирских перевозок составит 2800 единиц.

 А смогут ли перевозчики, находясь в тех условиях, о которых Вы говорили, приобретать новые автобусы в таком количестве, чтобы достичь этих показателей? 

– Операторы, работающие по уже упомянутой простой бизнес-модели и не имеющие финансовой устойчивости, не смогут обеспечить инвестиции, необходимые для обновления автобусного парка в ближайшие несколько лет. Именно поэтому в целях поддержания качества услуг общественного транспорта на стабильно высоком уровне на территории Баку и Апшерона, а также формирования устойчивого механизма финансирования для обновления автобусного парка будет внедрена система «брутто-контракта». Суть этой модели в том, что доход от платы за проезд будет накапливаться у регулирующего органа, часть платы за оказываемые перевозчиком услуги будет покрываться за счет этих средств, а оставшаяся часть – за счет средств, выделяемых государством.

 Именно для этого создается фонд, о котором говорится в Указе главы государства о некоторых мерах по совершенствованию сферы регулярных пассажироперевозок автотранспортом?

– Совершенно верно. Обозначенный в Указе Целевой бюджетный фонд «Общественный транспорт» в составе госбюджета Азербайджана формируется для возмещения расходов перевозчиков, предоставляющих услуги в области регулярных пассажироперевозок автобусами, соответствующими установленным критериям. Новая автотранспортная услуга нацелена на повышение уровня этих перевозок, на повышение их доступности и потребности в них.

 А как будет действовать новый порядок финансирования?

- Регулирующий орган определяет общий объем пройденного расстояния по маршруту - километры, количественные и качественные показатели, связанные с выполнением этого объема, и выплачивает перевозчику установленную законодательством плату за услуги в соответствии с фактически пройденным по маршруту расстоянием и выполнением указанных количественных и качественных показателей. Плата за услуги рассчитывается путем покрытия расходов и прибыли перевозчика с учетом требований к уровню качества перевозок, установленных в договоре. Такой подход обеспечивает достаточно высокое качество и надежность услуг. В международной практике он зарекомендовал себя как более устойчивая система с точки зрения качества и непрерывности работы системы общественного транспорта. Для оплаты услуг предполагается использовать средства, собранные от платы за проезд, а в случае их недостаточности – средства упомянутого целевого бюджетного фонда «Общественный транспорт» в виде субсидии.

- Каковы в таком случае ожидания от модели «брутто-контракта» и как это отразится на практике? Поможет ли это решить проблемы с автобусами? Думаю, это один из основных моментов, который волнует пассажиров.

– Здесь несколько факторов, и для полноты картины я перечислю их все. Во-первых, снизятся риски перевозчиков, связанные с сокращением пассажиропотока или же изменением объема прибыли от оплаты за проезд. Это предотвратит попытки перевозчика привлечь дополнительных пассажиров с целью оптимизации или максимизации своего дохода и будет стимулировать его действовать исключительно в целях выполнения условий договора. Повысится качество обслуживания, поскольку прибыль перевозчика теперь будет зависеть не от количества пассажиров, а от степени соблюдения им условий «брутто-контракта», заключенного с регулирующим органом, - перевозчик будет заинтересован в том, чтобы повысить уровень обслуживания и неукоснительно соблюдать график движения. При этом структура-регулятор будет стимулировать перевозчика поддерживать высокий уровень предоставляемых услуг путем введения системы штрафов за неисполнение обязательств по «брутто-контракту».

Повысится доступность услуг – перевозчикам просто будет неинтересно выбирать между относительно прибыльными и неприбыльными маршрутами. Это позволит обеспечить аналогичный уровень обслуживания на пригородных маршрутах и повысить доступность общественного транспорта для населения. Кроме того, снизится зависимость от рыночных факторов – перевозчик будет защищен от внешних явлений, таких как экономический кризис или пандемия, что обеспечит устойчивость транспортной системы.

Еще один важный момент: отрасль выйдет из «теневой» экономики. Стимулируемый переход маршрутов на безналичный расчет создаст полностью прозрачный механизм взимания платы за проезд, оплаты услуг перевозчиков, обоснования их затрат и доходов, что позволит вывести эту сферу из «серой» зоны.

 Удастся ли тем самым «переманить» пассажиров на автобусы, убедить их в том, что это удобнее и быстрее?   

– Пассажиры однозначно почувствуют эти изменения в своей повседневной жизни. Повысится привлекательность услуг общественного транспорта – поддержание чистоты и порядка в автобусах, строгое соблюдение графика движения поможет пересадить большее число людей на общественный транспорт, что приведет к сокращению количества поездок на личном автомобиле и снижению загруженности дорог. Это скажется и на повышении безопасности дорожного движения, поскольку условия труда и отдыха водителей будут обеспечиваться в соответствии с требованиями трудового законодательства, появятся условия для качественного технического обслуживания транспортных средств, а факторы, представляющие угрозу безопасности дорожного движения, будут минимизированы, что позволит значительно снизить количество ДТП. Не будем забывать и о снижении негативного воздействия на экологию, поскольку устойчивый механизм финансирования, создавая условия для постоянного обновления парка за счет закупки экологически чистых автобусов, поможет эффективнее обеспечивать охрану окружающей среды.

 Насколько вероятно широко обсуждаемое среди общественности применение льгот при оплате проезда на автобусах для студентов, пенсионеров и других социально уязвимых категорий населения?

– В настоящее время льготы на общественном транспорте предусмотрены только для детей младше 5 лет, военнослужащих срочной действительной военной службы, а также сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей. На данном этапе для других категорий населения льготы при оплате проезда на общественном транспорте не предусмотрены. В то же время необходимо отметить, что рассматривать вопросы, связанные с применением подобных льгот, возможно только лишь после перехода всего общественного транспорта на единую систему безналичной оплаты.

 Новый указ главы государства охватывает не только столицу, но и регионы республики. Каких городов и районов коснется новый этап реформ?

– Новый подход в первую очередь будет применяться к автобусам, работающим на сжатом природном газе (CNG) или же оснащенным электродвигателями, и переведенным на систему безналичной оплаты проезда на административных территориях городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Нахчыван, Ханкенди и Апшеронского, Агдамского, Шушинского и Лачинского районов. В Гяндже в сферу действия системы также планируется включить автобусы с дизельным двигателем, произведенные после 1 января 2025 года.

 Еще один вопрос о финансировании упомянутого в начале интервью фонда «Общественный транспорт»: как будут аккумулироваться средства в нем? 

– Этот Целевой бюджетный фонд будет формироваться за счет части дорожного налога, перечисляемого в Фонд за каждый литр автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, а также за счет сборов за въезд транспортных средств в платные зоны движения на административной территории города Баку.

 Кстати, о платных зонах в столице. Что нам сулят эти новшества? Ясно, что свои предложения по ним Кабмин должен представить президенту в течение 3 месяцев, то есть конкретика появится примерно к концу года. Ну а каково видение специалистов на этот счет?

– Это новый для нас опыт, основанный на практике некоторых городов мира. Очевидно, что въезд в город большого количества личных автомобилей приводит к большим заторам, во многих районах столицы это сказывается на интенсивности движения в целом, препятствует работе общественного транспорта, становится угрозой безопасности движения микромобильных средств, а также ухудшает экологическую обстановку и увеличивает шумовое загрязнение. Улучшить эту ситуацию можно только одним способом – уменьшить количество автомобилей, въезжающих в город. При этом создание платных зон предоставляет людям гибкость в плане выбора: те, кто все-таки хочет пользоваться частным автомобилем при въезде в такую зону, будут, скажем так, вносить определенную плату за это свое право. С другой стороны, сбор за пользование платными зонами позволит в соответствии с обозначенным в Указе новым механизмом субсидировать работу общественного транспорта. В этом смысле введение платных зон – это международный опыт, направленный на решение вышеуказанных проблем. В ближайшие три месяца в Баку будет идти работа над определением подобных зон и механизмов осуществления платежей.

 Спасибо за подробное интервью.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1988
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1298
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 957
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1463
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1200
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1277
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1498
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3688
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10289
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9495

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1988
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1298
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 957
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1463
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1200
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1277
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1498
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3688
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10289
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9495
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться