Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Саргсян цитирует Твена и Эйнштейна

14:51 713

Экс-президент Армении Серж Саргсян прокомментировал утренние посты в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна, в которых тот в очередной раз призвал трех бывших президентов к дебатам.

«Совет дня — о психологии дураков или тех, кто притворяется таковым в удобный момент.

«Никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня, где у вас нет никаких шансов на победу». Марк Твен.

«Бесконечны только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчет первой я не так уверен». Альберт Эйнштейн», - написал Саргсян.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1992
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1300
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 958
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1463
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1201
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1277
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1498
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3689
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10289
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9495

