Саргсян цитирует Твена и Эйнштейна

Экс-президент Армении Серж Саргсян прокомментировал утренние посты в Facebook премьер-министра страны Никола Пашиняна, в которых тот в очередной раз призвал трех бывших президентов к дебатам.

«Совет дня — о психологии дураков или тех, кто притворяется таковым в удобный момент.

«Никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня, где у вас нет никаких шансов на победу». Марк Твен.

«Бесконечны только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчет первой я не так уверен». Альберт Эйнштейн», - написал Саргсян.