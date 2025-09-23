USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400

Россия поставила в Иран истребители МиГ-29 и зенитно-ракетные системы С-400. Об этом сообщил член Комиссии по национальной безопасности парламента Абальфазль Зохреванд.

«МиГ-29 уже прибыл в Иран; [российский истребитель] Су-35 тоже идет — причем в значительном количестве. [Китайский зенитно-ракетный комплекс] HQ-9 также, слава Богу, поступает массово. С-400 тоже идет, точнее, он уже прибыл», – заявил Зохреванд в интервью Институту исследований «Тахририе».

По его мнению, сложившаяся международная обстановка требует укрепления оборонного потенциала. Он указал, что внешние противники «понимают только язык силы», поэтому Тегеран должен быть готов к любому развитию событий.

Ранее haqqin.az сообщал, что Иран получит от Китая HQ-9 и ракеты «земля-воздух» по нефтяному бартеру для ускоренного восстановления сил ПВО, серьезно пострадавших в результате израильских налетов в июне.

