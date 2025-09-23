Зеленский идет на второй срок?

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» якобы заявил о планах «участвовать в любых выборах, которые состоятся после завершения войны». Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных депутатов, присутствовавших на встрече.

По данным издания, парламентарии согласились говорить с западными журналистами только на условиях анонимности — из опасения вызвать недовольство президента.

Вместе с тем источники РБК-Украина, которые также участвовали во встрече, опровергли эту информацию. По их словам, вопрос о возможном участии Зеленского в будущих выборах вообще не обсуждался.

Следует напомнить, что проведение выборов в Украине в период военного положения запрещено законом. Согласно опросам, большинство граждан также не поддерживает идею голосования во время войны.

Еще в августе на встрече с журналистами Владимир Зеленский подчеркнул, что избирательная тема не должна становиться фактором раскола общества. «Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что она ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский также заявлял, что для проведения выборов необходимо полное прекращение огня — на суше, в небе и на море.