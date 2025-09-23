USD 1.7000
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

Зеленский идет на второй срок?

15:03 630

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» якобы заявил о планах «участвовать в любых выборах, которые состоятся после завершения войны». Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных депутатов, присутствовавших на встрече.

По данным издания, парламентарии согласились говорить с западными журналистами только на условиях анонимности — из опасения вызвать недовольство президента.

Вместе с тем источники РБК-Украина, которые также участвовали во встрече, опровергли эту информацию. По их словам, вопрос о возможном участии Зеленского в будущих выборах вообще не обсуждался.

Следует напомнить, что проведение выборов в Украине в период военного положения запрещено законом. Согласно опросам, большинство граждан также не поддерживает идею голосования во время войны.

Еще в августе на встрече с журналистами Владимир Зеленский подчеркнул, что избирательная тема не должна становиться фактором раскола общества. «Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что она ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов», — отметил глава государства.

Ранее Зеленский также заявлял, что для проведения выборов необходимо полное прекращение огня — на суше, в небе и на море.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1993
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1303
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 960
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5704
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1464
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1202
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1278
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1498
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3691
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10290
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9497

