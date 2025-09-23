USD 1.7000
EUR 2.0054
RUB 2.0300
Подписаться на уведомления
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению
Новость дня
Смертельный удар Вашингтона по маршруту через Армению

НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ

15:15 734

НАТО пригрозила России военным ответом в случае новых провокаций. Поводом стало вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Самолеты НАТО были подняты для перехвата. В альянсе подчеркнули, что подобные действия Москвы — часть «безответственного поведения», и заявили о готовности применить все необходимые меры в рамках статьи 5.

Также отмечается, что нарушения воздушного пространства фиксировали Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния.

Между тем министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм будет защищать свои границы и при необходимости готов использовать вооруженные силы, оставляя за собой право не предупреждать о применении оружия.

Правительство, с его слов, проинструктировало армию, как обращаться с нарушившими воздушное пространство Швеции объектами: «Оно включает право при необходимости применять силу с предварительным предупреждением или без него».

Ранее постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что эскалационные действия России в Европе, в частности, вторжение в воздушное пространство стран НАТО, представляют серьезную угрозу и должны быть немедленно прекращены.

По его словам, действия РФ создают впечатление, что Кремль или сознательно стремится распространить конфликт на другие страны, или потерял контроль над собственными пилотами и операторами беспилотников. «И то и другое является чрезвычайно тревожным, ведь речь идет о ядерной державе с глобальными амбициями», - отметил Уолтц.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на заседании Совбеза ООН предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО.

«Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство намеренно или случайно и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», – подчеркнул Сикорский.

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1996
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1306
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 964
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5705
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1467
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1203
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1279
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1499
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3693
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10290
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9499

ЭТО ВАЖНО

Российский корабль в Бакинском порту
Российский корабль в Бакинском порту фото
14:28 1996
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму
Украинцы поразили нефтеобъекты в России и самолеты в Крыму обновлено 15:26
15:26 1306
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
Москва усиливает Тегеран: прибыли МиГ-29 и С-400
15:00 964
Добрая война лучше худого мира
Добрая война лучше худого мира новые времена; все еще актуально
01:05 5705
США интегрируют F-16 в украинскую армию
США интегрируют F-16 в украинскую армию
14:01 1467
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
Алиев королю Салману: Саудовская Аравия – наш надежный партнер
13:50 1203
Заявления главы Минздрава на международном форуме
Заявления главы Минздрава на международном форуме
12:50 1279
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей
Турция может начать производить запчасти для американских истребителей Bloomberg
12:30 1499
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...»
Эрдоган пошел на мэрию Анкары. Мэр Мансур Яваш: «Я ожидал этой операции...» обновлено 12:12
12:12 3693
Гражданская авиация России запросила пощады
Гражданская авиация России запросила пощады наш комментарий; все еще актуально
00:48 10290
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине
«Не очень хорошая новость»: Эрдоган сделал заявление о войне в Украине новость дополнена
08:28 9499
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться