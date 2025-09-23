НАТО предупреждает Россию: На «безрассудные действия» будет военный ответ

НАТО пригрозила России военным ответом в случае новых провокаций. Поводом стало вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии. Самолеты НАТО были подняты для перехвата. В альянсе подчеркнули, что подобные действия Москвы — часть «безответственного поведения», и заявили о готовности применить все необходимые меры в рамках статьи 5.

Также отмечается, что нарушения воздушного пространства фиксировали Финляндия, Латвия, Литва, Норвегия и Румыния.

Между тем министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Стокгольм будет защищать свои границы и при необходимости готов использовать вооруженные силы, оставляя за собой право не предупреждать о применении оружия.

Правительство, с его слов, проинструктировало армию, как обращаться с нарушившими воздушное пространство Швеции объектами: «Оно включает право при необходимости применять силу с предварительным предупреждением или без него».

Ранее постпред США при ООН Майкл Уолтц заявил, что эскалационные действия России в Европе, в частности, вторжение в воздушное пространство стран НАТО, представляют серьезную угрозу и должны быть немедленно прекращены.

По его словам, действия РФ создают впечатление, что Кремль или сознательно стремится распространить конфликт на другие страны, или потерял контроль над собственными пилотами и операторами беспилотников. «И то и другое является чрезвычайно тревожным, ведь речь идет о ядерной державе с глобальными амбициями», - отметил Уолтц.

До этого министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в ходе выступления на заседании Совбеза ООН предостерег Россию от дальнейших провокаций против стран НАТО.

«Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство намеренно или случайно и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили», – подчеркнул Сикорский.